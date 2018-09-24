Вводятся штрафы за нарушения прав домашних животных

24.09.2018 13:20 Вводятся штрафы за нарушения прав и правил благополучия домашних животных. Поправки входят в «Кодекс административных правонарушений». Инициатор – парламентский комитет по охране окружающей среды. По информации Первого канала, изменения будут инициированы на осенней сессии.



Если владелец домашнего питомца нарушит правила и не создаст животному благоприятной среды, он будет оштрафован на 200 лари.



Если выгуливать собаку без повадка или повадка и намордника, штраф составит 50 лари. Исключение составляют декоративные породы собак, которых не нужно выгуливать с применением технических средств.



Передача домашнего животного в виде вознаграждения будет караться штрафом в 100 лари, как и нарушение правил транспортировки таких питомцев.



Штраф за нарушение норм, необходимых для охраны здоровья животного составит 150 лари. Той же суммой будет караться нарушение правил за поимку домашних питомцев без присмотра.



Изменения предусматривают и случаи участие домашних животных в спортивных и развлекательных мероприятиях. Если здоровью питомца будет угрожать опасность, нарушителя оштрафуют на 300 лари, а в случае, если действие будет проходить на детских площадках, в дошкольных или образовательных учреждениях, штраф составит 400 лари.



Проведение выставок, демонстраций, реклам, развлекательных шоу и конкурсов, а также съёмки фильмов с участием домашних питомцев, которые содержат элементы насилия, будут караться штрафом в 500 лари.



За нарушение стандартов, необходимых для питомника, штраф составит 500 лари.



Скрещивание диких зверей с домашними будет караться штрафом в 1000 лари.















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