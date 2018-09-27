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Вашадзе-22%, Бакрадзе-18%, Зурабишвили-15% - за месяц до выборов
27.09.2018 13:01
Для определения президента Грузии может понадобиться второй тур. Международная организация "Edison Research" по заказу "Рустави 2" провела масштабное социологическое исследование.
На основании прямых интервью с 14 по 23 сентября включительно в целом были опрошены 3 000 респондентов, погрешность исследования 2%. Главные выводы такие:
На вопрос: Если бы сегодня были выборы, за кого бы Вы проголосовали? Ответы распределились следующим образом:
За кандидата объединенной оппозиции "Сила в единстве", Григола Вашадзе проголосовали бы 22%.
За кандидата в президенты "Европейской Грузии" Давида Бакрадзе- 18%.
За независимого кандидата, поддержанного "Грузинской мечтой", Саломе Зурабишвили проголосовали бы 15% опрошенных.
За кандидата в президенты "Лейбористской партии" Шалву Нателашвили – 8%.
За кандидата в президенты "Движение за строительство" Давида Усупашвили, согласно исследованию, 3%.
За кандидата в президенты от партии "Гирчи" Зураба Джапаридзе если бы завтра были выборы, проголосовали бы 2%.
За других кандидатов-7%.
На вопрос ответили - не знаю, или не ответили 25%.
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