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Вашадзе-22%, Бакрадзе-18%, Зурабишвили-15% - за месяц до выборов


27.09.2018   13:01
Для определения президента Грузии может понадобиться второй тур. Международная организация "Edison Research" по заказу "Рустави 2" провела масштабное социологическое исследование.

На основании прямых интервью с 14 по 23 сентября включительно в целом были опрошены 3 000 респондентов, погрешность исследования 2%. Главные выводы такие:

На вопрос: Если бы сегодня были выборы, за кого бы Вы проголосовали? Ответы распределились следующим образом:

За кандидата объединенной оппозиции "Сила в единстве", Григола Вашадзе проголосовали бы 22%.

За кандидата в президенты "Европейской Грузии" Давида Бакрадзе- 18%.

За независимого кандидата, поддержанного "Грузинской мечтой", Саломе Зурабишвили проголосовали бы 15% опрошенных.

За кандидата в президенты "Лейбористской партии" Шалву Нателашвили – 8%.

За кандидата в президенты "Движение за строительство" Давида Усупашвили, согласно исследованию, 3%.

За кандидата в президенты от партии "Гирчи" Зураба Джапаридзе если бы завтра были выборы, проголосовали бы 2%.

За других кандидатов-7%.

На вопрос ответили - не знаю, или не ответили 25%.







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