Окуашвили: 4 миллиона у меня потребовал лично Бидзина Иванишвили

01.10.2018 18:03 Иванишвили был вынужден лично сказать, сначала я не понял, он показывал мне четыре пальца, потом снизошел, и сказал, что 4 миллиона должны были пойти к ребятам, а ребята это реально он сам - заявил в эфире "Рустави 2" основатель "Омега группы" Заза Окуашвили.



По его словам, Бидзина Иванишвили прямо потребовал у него 4 миллиона, и на этой встрече присутствовали Георгий Гахария и Леван Кипиани.



Заза Окуашвили вспоминает, что Левана Кипиани бросили в подвал, и говорит, что его "наказали за лишние хождения".



"Тогда Иванишвили был недоволен, как сказал Леван, он сообщил об этом Парцхаладзе, и Парцхаладзе наказал Левана за лишние хождения по неправильному адресу. Его бросили в подвал, а остальное лучше спросите у Левана. Как нам известно, его бросили в подвал, и попытались оскорбить, человек собирался покончить собой. Мои люди следили за подвалом того дома, поскольку знали, что Леван пошел к ним, и когда Леван исчез, все мы переживали в ту ночь. Потом было больше запугивания, тех же наших директоров, мол, чтобы с ними не продолжались приемы того подвала. Угрожали моим людям, Кипиани всем это рассказывал. Они не смогли запугать, это на нас не повлияло.



Первой линией к Иванишвили являются Уча, Чхартишвили, Гахария, там больше знают… Леван был на второй линии, Квирикашвили, наверное на третьей. Они не смогли запугать меня и моих людей, чтобы я отнес им эти 4 миллиона, и поскольку им это не удалось, были вынуждены, чтобы включился Иванишвили, и лично он потребовал деньги. Иванишвили был вынужден лично сказать, сначала я не понял, он показывал мне четыре пальца, потом снизошел, и сказал, что 4 миллиона должны были пойти к ребятам, которые трудятся, мучаются. А на самом деле ребята это он сам. После этого у него на глазах прошли 4 миллиона. Я никуда не относил 4 миллиона, это была западня, как в мышеловке. На встрече были я, Кипиани, Иванишвили, и Гахария"- заявил Заза Окуашвили.

















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