«Тбилисоба 2018» - программа

02.10.2018 21:26 Мероприятия, запланированные в рамках «Тбилисоба 2018», пройдут в пяти разных местах в столице.



На сегодняшнем заседании правительства столицы мэр Тбилиси Каха Каладзе говорил о мероприятиях, запланированных 6 и 7 октября в рамках «Тбилисоба 2018».



По словам Кахи Каладзе, культурно-развлекательные мероприятия продлятся в Тбилиси два дня и пройдут в парке Дедаэна, парке Рике, на площади Первой Республики, площади Европы и в Легвтахеви.



«Мероприятия, который пройдут в столице 6 и 7 октября в связи с празднованием «Тбилисоба 2018», будут довольно нагруженными. 6 октября на площади Европы состоится премьера «Тбилисского водевиля», участие в котором примут звезды грузинской сцены со всем тем этносом и нюансами, характерными для Тбилиси. На сцене оживет мультикультурный Тбилиси. Одним из самых популярных проектов праздника «Тбилисоба» будет «Дирижируй нами». Оркестр, размещенный на специальной сцене, предложит слушателю популярные мелодии», — заявил мэр Тбилиси.



По его словам, 7 октября в сквере близ Конки откроется бюст композитора Реваза Лагидзе и состоится концерт «Картули хмеби». А на площади Первой Республики пройдет награждение почетных граждан Тбилиси и грандиозный гала-концерт, который также будет посвящён творчеству Реваза Лагидзе.



«Концерт музыкально оформит Национальный симфонический оркестр Грузии имени Евгения Микеладзе, под руководством Николоза Рачвели, а на сцене будут стоять все те певцы, который исполняют песни из репертуара выдающегося грузинского композитора. Кроме того, в парке Рике будет установлена одна из самых больших цветочных инсталляций, вокруг которой разместятся разные кулинарные уголки.



Программа праздничных мероприятий будет довольно интересной. Поэтому, призываю всех, кто будет рад, приходить, приводить детей, внуков и вместе отметить «Тбилисоба», — заявил Каха Каладзе.





6 октября



Парк Рике



- Гастрономический фестиваль- 12:00 - 20:00

- Фестиваль цветов "Праздник осени" - 13:00 - 20:00

- Детская развлекательная программа - 11:00 – 19:00

- Живая музыка -14:00 - 18:00

- Выставка раритетных машин - 12:00 – 18:00



Легвтахеви



- Выставка-продажа работ художников, фотографов, и студентов Художественной академии - 13:00 – 17:00

- Выставка-продажа авторских ручных работ -13:00 – 17:00

- Костюмированный перформанс героев грузинского фильма - 14:00-17:00

- Шоу Государственного театра пантомимы "Живые скульптуры" - 14:00 – 17:00

- Проект "Дирижируй нам" - 15:00 -17:00

- живая музыка- бенд killages –18:00 – 19:00

- Представление труппы Тбилисского современного балета имени Георгия Алексидзе – "Метроном" - 20:00 - 21:00



Парк "Деда эна"

12:00 – 18:00 –спортивные и развлекательные мероприятия

- Турнир по грузинской борьбе- розыгрыш чемпиона Тбилиси

- Турниры по нардам

- Художественная гимнастика - показательное выступление

- Акробатика - показательное выступление

- Шоу черных щитов и ансамбль "Чвенебуреби"

- Батут - показательное выступление

- Боча (для лиц с ограниченными возможностями)

- Турнир по мини гольфу

- Соревнование по масс-реслингу

- Настольный теннис

- Тяжелоатлеты - показательное выступление



Площадь Европы



- Мюзикл – "Тбилисский водевиль"- премьера 20:00



7 октября



Парк Рике



- Гастрономический фестиваль- 12:00-20:00

- Фестиваль цветов "Праздник осени"-13:00-20:00

- Детская развлекательная программа 11:00-19:00

- Цирковое представление "Клоуны без границ"- 14:00-15:00

- Живая музыка-14:00-1800

- Выставка раритетных машин- 12:00-18:00



Улица Бараташвили



Открытие бюста композитора Реваза Лагидзе и концерт ансамбля "Картули хмеби"- 14:00



Легвтахеви



- Выставка-продажа работ художников, фотографов, и студентов Художественной академии-13:00-17:00

- Выставка-продажа авторских ручных работ- 13:00-17:00

- Костюмированный перформанс героев грузинского фильма- 14:00-17:00

- Шоу Государственного театра пантомимы "Живые памятники"- 14:00-17:00

- Живая музыка-незабываемый концерт-Леван Цхададзе и германские гости с проектом "Меки нож и его друзья"- 16:00-18:00

- Самый востребованный проект "Дирижирую нам"-19:00 - 21:00

- Представление труппы Тбилисского современного балета имени Георгия Алексидзе "Метроном"-21:00 - 22:00



Парк «Деда эна»



12:00 - 18:00 - спортивные и развлекательные мероприятия

- Турнир по грузинской борьбе - розыгрыш чемпиона Тбилиси

- Турниры по нардам

- Художественная гимнастика - показательное выступление

- Акробатика - показательное выступление

- Шоу черных щитов и ансамбль "Чвенебуреби"

- Батут - показательное выступление

- Боча (для лиц с ограниченными возможностями)

- Турнир по мини гольфу

- Соревнование по масс-реслингу

- Настольный теннис

- Тяжелоатлеты - показательное выступление

- Каратэ - показательные игры



Площадь Первой Демократической Республики



Награждение почетного тбилисца и гала концерт- "Чемо Тбилис калако"- Реваз Лагидзе- 19:30





















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