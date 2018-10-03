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ГПЦ получила письмо российского патриарха по вопросу Украинской церкви


03.10.2018   19:43
Секретарь патриарха Грузии, протоиерей Микаэл Ботковели подтверждает, что письмо Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по вопросу Украинской церкви патриархией Грузии, также как и другими православными церквями, официально получено накануне.

Как заявил секретарь Патриарха всея Грузии протоиерей Микаэл Ботковели, это письмо патриарх рассмотрит вместе с высшим духовенством и предварительно сказать что-либо будет преждевременным.

«Российская патриархия требует, чтобы этот вопрос был обсужден на собрании православных церквей. Соответственно, и Вселенской патриархии, очевидно, предстоит сделать пояснения в связи с присвоением автокефалии Украинской церкви. Разумеется, эти вопросы будут изучены и, исходя из норм церковного права, будет высказано мнение, насколько верны в этом случае позиции Константинопольской патриархии и Украинской церкви», - заявил протоиерей Микаэл Ботковели.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл письменно проинформировал предстоятелей всех православных церквей мира о церковной ситуации в Украине и предложил начать ее общеправославное обсуждение, - сообщил РИА Новости замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата Николай Балашов.

«В письмах изложена позиция Русской православной церкви по вопросу о так называемой украинской автокефалии и о возможных негативных последствиях действий Константинопольского патриархата для единства вселенского православия. Также в них содержится предложение предпринять усилия для начала общеправославного обсуждения сложившейся ситуации», - сказал протоиерей.

Всего в мире 15 православных церквей.






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