Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Чрезвычайное заявление Федерации шахмат Грузии


04.10.2018   19:34
Шахматная федерация Грузии распространяет чрезвычайное заявление.

В нем говорится, что на съезде в рамках Батумской шахматной Олимпиады, на которой избрали президенты FIDE, присутствовала и делегация из Ханты-Мансийска.

В подарочных сумках, которые они раздали, добровольцы Олимпиады вместе с сувенирами обнаружили миниатюрную складную карту, на которой Грузия была обозначена без Абхазии и Цхинвальского региона. Добровольцы сообщили о факте организационному комитету. Организационный комитет мгновенно принял соответствующие меры по изъятию данной карты из подарочных наборов.

Шахматная федерация Грузии считает неприемлемой внесение политических элементов в спортивное мероприятие, особенно в то время, когда дело касается ущемления территориальной целостности и суверенитета Грузии», — говорится в заявлении.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Грузии отмечают рекордный урожай винограда
Девелоперы предлагают схему ускорения выдачи разрешений
Как проходит сбор винограда без государственных субсидий
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Упавшее дерево убило российских оккупантов в Абхазии
Сухуми освободил гражданина Грузии после двухмесячного заключения
Учите матчасть, господин Кове!
В Абхазии наряду с грузинским языком, исчезает и абхазский язык
Уникальным памятникам культурного наследия на оккупированных территориях угрожает серьезная опасность - МИД Грузии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Секретарь по обороне США поблагодарил Левана Изория за образцовые реформы
Вольский: Когда находишься в цхинвальском изоляторе, излишне говорить об искренних заявлениях
Цихелашвили: Говорить о том, что Майя Отинашвили находится в хороших условиях и чуть ли комфортно, уже несерьезно
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна