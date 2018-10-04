Чрезвычайное заявление Федерации шахмат Грузии

04.10.2018 19:34 Шахматная федерация Грузии распространяет чрезвычайное заявление.



В нем говорится, что на съезде в рамках Батумской шахматной Олимпиады, на которой избрали президенты FIDE, присутствовала и делегация из Ханты-Мансийска.



В подарочных сумках, которые они раздали, добровольцы Олимпиады вместе с сувенирами обнаружили миниатюрную складную карту, на которой Грузия была обозначена без Абхазии и Цхинвальского региона. Добровольцы сообщили о факте организационному комитету. Организационный комитет мгновенно принял соответствующие меры по изъятию данной карты из подарочных наборов.



Шахматная федерация Грузии считает неприемлемой внесение политических элементов в спортивное мероприятие, особенно в то время, когда дело касается ущемления территориальной целостности и суверенитета Грузии», — говорится в заявлении.















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