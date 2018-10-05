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Россия продолжает распространять необоснованную дезинформацию о работе Центра Ричарда Лугара - Гамкрелидзе
05.10.2018 17:28
За последние несколько месяцев в российский СМИ вновь активно распространяется поток невиданной лжи и клеветы о лаборатории Лугара, что поддержали российские официальные структуры, — об этом заявил руководитель Центра по контролю заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе.
По его словам, цель очередной дезинформации – очернить деятельность центра, оснащенного современными технологиями.
«Еще раз поясняю, что Исследовательский центр общественного здоровья имени Ричарда Лугара является лабораторной единицей Центра по контролю заболеваний и общественного здоровья министерства вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, здравоохранения и социальной защиты Грузии. Объект начал функционировать в 2013 году и является реферальным учреждение высшего уровня лабораторной сети по эпидемиологическому надзору заразных заболеваний.
Центр, как и другие лаборатории эпидемиологического надзора, построен в рамках правительственных соглашений между Грузией и США.
Центр Лугара, со всем оснащением, полностью передан в собственность правительства Грузии, а с 2018 года центр Лугара и лабораторную сеть финансирует правительство Грузии.
Все клинико-лабораторные диагностические и научные исследования, которые согласно международным правилам, требуют использование лаборатории BSL-3, проводятся в центре Лугара. Вместе с тем, допуск в сектор BSL-3 есть только у грузинских исследователей.
В Центре функционируют 3 лаборатории вирусологии, аккредитованных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) (полиомиелит, грипп, корь-краснуха), Кроме того, под международным контролем качества функционируют следующие лаборатории: рота вирусов, инвазивного менингита, малярии, резистентности к антибиотикам, дифтерии и диагностики сальмонеллеза. Центр имеет международную аккредитацию ISO по клиническим лабораторным исследованиям.
Грузинские ученые имеют тесные связи с коллегами из разных стран (США, Германия, Норвегия, Франция, Великобритания, Кыргызстан, Египет и др.), а также с коллегами из соседних государств (Азербайджан, Армения, Турция). В центре, в целях проведения научных исследований, постоянно работают магистранты и докторанты разных университетов.
Грузия добросовестно выполняет свои международные обязательства в соответствии с Конвенцией ООН, включая требования и положения Конвенции о ведении деятельности биологических лабораторий», — заявил Амиран Гамкрелидзе.
По его словам, в целях обеспечения транспарентности Центра имени Ричарда Лугара, 14-15 ноября Грузия на данном объекте будет принимать международные упражнения соответствия с Конвенцией ООН.
«Организаторами данного мероприятия являются грузинская и немецкая стороны и участие в нем примут био-эксперты из более 20 стран. Примечательно, что принять участие предложили и российской стороне – к сожалению на участие российских экспертов был получен категорический отказ.
Ясным подтверждением прозрачности функционирования Центра Ричарда Лугара являются частые визиты российских журналистов и био-экспертов, в рамках которых у них была возможность детально ознакомиться с содержательной частью исследований и деятельностью центра, в том числе, в рамках мероприятий ВОЗ, во время которых российские эксперты проводили и практические упражнения в лаборатории.
Несмотря на все вышеуказанное, со стороны представителей Российской Федерации продолжается необоснованная дезинформация в связи с работой Центра Ричарда Лугара. Последним подобным источником дезинформации был официальный представитель МИД РФ, который распространил очередную лже-информацию якобы о проведении секретных опытов над людьми в лаборатории.
Грузинская сторона однозначно отмечает, что в Центре Ричарда Лугара не проводились и не проводятся исследования препаратов для лечения гепатита C, тем более американскими экспертами. Вместе с тем, цель очередной дезинформации – очернить деятельность центра, оснащенного современными технологиям, функционирование которого имеет огромное значение с точки зрения укрепления био-безопасности как Грузии, так и региональной», — заявил Амиран Гамкрелидзе.
Вчера министерство обороны России обвинило США в проведении экспериментов над жителями Грузии в лаборатории Лугара. По утверждению ведомства, десятки человек погибли от испытаний токсичных веществ с декабря 2015 года. Это заявление сделал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.
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