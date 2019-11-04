

Экс-посол Хатуна Салуквадзе обвиняет литовское издание во лжи

04.11.2019 21:47









В интервью «Рустави-2» Салуквадзе говорит, что против нее был начат черный пиар, целью которого является испортить отношения между Грузией и Литвой.



По словам бывшего посла, напряженность в отношениях между владельцем квартиры и ею началась с июля 2018 года. По ее словам, квартиру, где она проживала вместе с семьей, ограбили и украли вещи стоимостью в несколько тысяч лари. В ответ же хозяин дома Мануэль Руис Гарсия, потребовал от нее заплатить дополнительную сумму.



По ее словам, исходя из этого, Мануэлю Руис Гарсии была дана возможность свои недобросовестные намерения довести до конца и потребовать больше денег, чем он заслуживал.



«Это абсолютно ложная, неправильная история, высосанная из пальца, и почему это было оценено скандалом, т.н. кидаловом и неоплатой. Это говорит мне о том, что в этом были заинтересованы некоторые силы…. Исходя из того, что дата моего отъезда из Литвы менялась несколько раз. Все, что подлежало оплате и регулируется договором, оплачено» - отметила Хатуна Салуквадзе.



Литовское издание Lietuvos Rytas написало, что владелец квартиры, в которой проживала Салуквадзе во время дипломатической миссии в Литве, потребовал от Салуквадзе арендную плату в 8 000 евро, штрафов- 150 евро и сборов в 1500 евро. По сообщениям СМИ, суд удовлетворил требование Гарсии. По информации того же издания, Хатуна Салуквадзе еще не воспользовалась своим правом на обжалование приговора и задолженность считает необоснованной.



Хатуна Салуквадзе занимала пост посла Грузии в Литве в течении 6 лет. Свою дипломатическую деятельность она завершила в марте этого года, на этом посту ее сменил Леван Гвачлиани

Бывший посол Грузии в Литве Хатуна Салуквадзе заявляет, что обязательно подаст жалобу на агентство Lietuvos Rytas, которое написало , что Вильнюсский суд обязал ее оплатить аренду квартиры и штрафы. По словам Салуквадзе, суд еще не принял решение.В интервью «Рустави-2» Салуквадзе говорит, что против нее был начат черный пиар, целью которого является испортить отношения между Грузией и Литвой.По словам бывшего посла, напряженность в отношениях между владельцем квартиры и ею началась с июля 2018 года. По ее словам, квартиру, где она проживала вместе с семьей, ограбили и украли вещи стоимостью в несколько тысяч лари. В ответ же хозяин дома Мануэль Руис Гарсия, потребовал от нее заплатить дополнительную сумму.По ее словам, исходя из этого, Мануэлю Руис Гарсии была дана возможность свои недобросовестные намерения довести до конца и потребовать больше денег, чем он заслуживал.«Это абсолютно ложная, неправильная история, высосанная из пальца, и почему это было оценено скандалом, т.н. кидаловом и неоплатой. Это говорит мне о том, что в этом были заинтересованы некоторые силы…. Исходя из того, что дата моего отъезда из Литвы менялась несколько раз. Все, что подлежало оплате и регулируется договором, оплачено» - отметила Хатуна Салуквадзе.Литовское издание Lietuvos Rytas написало, что владелец квартиры, в которой проживала Салуквадзе во время дипломатической миссии в Литве, потребовал от Салуквадзе арендную плату в 8 000 евро, штрафов- 150 евро и сборов в 1500 евро. По сообщениям СМИ, суд удовлетворил требование Гарсии. По информации того же издания, Хатуна Салуквадзе еще не воспользовалась своим правом на обжалование приговора и задолженность считает необоснованной.Хатуна Салуквадзе занимала пост посла Грузии в Литве в течении 6 лет. Свою дипломатическую деятельность она завершила в марте этого года, на этом посту ее сменил Леван Гвачлиани



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