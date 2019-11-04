

Литовский суд обязал бывшего посла Грузии оплатить аренду квартиры и штрафы

04.11.2019 13:18





Вильнюсский суд обязал бывшего посла Грузии в Литве Хатуну Салуквадзе оплатить аренду квартиры и штрафы. Об этом информацию распространяют литовские СМИ.



По имеющийся на данное время информации, Вильнюсский окружной суд принял решение в конце июля. Речь идет о споре между Мануэлем Руи Гарсией и бывшим послом Грузии Хатуной Салуквадзе.



Как известно, владелец квартиры, в которой проживала Салуквадзе на время дипломатической миссии в Литве, потребовал от Салуквадзе арендной платы в размере 8 000 евро, штрафов в размере 150 евро и сборов в размере 1500 евро. По информации литовских СМИ, суд удовлетворил требование Гарсии. По информации того же издания, Хатуна Салуквадзе пока не воспользовалась своим правом на обжалование приговора и считает долг необоснованным.



В комментарии для издания Lietuvos Rytas Салуквадзе говорит, что никакой задолженности нет и что надо было оплатить, оплачено.



Хатуна Салуквадзе занимала пост посла Грузии в Литве в течении 6 лет. Свою дипломатическую деятельность в Литве она завершила в марте этого года. На этом посту ее сменил Леван Гвачлиани



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