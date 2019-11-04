|
|
|
Литовский суд обязал бывшего посла Грузии оплатить аренду квартиры и штрафы
04.11.2019 13:18
Вильнюсский суд обязал бывшего посла Грузии в Литве Хатуну Салуквадзе оплатить аренду квартиры и штрафы. Об этом информацию распространяют литовские СМИ.
По имеющийся на данное время информации, Вильнюсский окружной суд принял решение в конце июля. Речь идет о споре между Мануэлем Руи Гарсией и бывшим послом Грузии Хатуной Салуквадзе.
Как известно, владелец квартиры, в которой проживала Салуквадзе на время дипломатической миссии в Литве, потребовал от Салуквадзе арендной платы в размере 8 000 евро, штрафов в размере 150 евро и сборов в размере 1500 евро. По информации литовских СМИ, суд удовлетворил требование Гарсии. По информации того же издания, Хатуна Салуквадзе пока не воспользовалась своим правом на обжалование приговора и считает долг необоснованным.
В комментарии для издания Lietuvos Rytas Салуквадзе говорит, что никакой задолженности нет и что надо было оплатить, оплачено.
Хатуна Салуквадзе занимала пост посла Грузии в Литве в течении 6 лет. Свою дипломатическую деятельность в Литве она завершила в марте этого года. На этом посту ее сменил Леван Гвачлиани
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна