Метро, трамвай, исторические кварталы — на какие проекты правительство Тбилиси потратит 448 млн лари
Согласно проекту бюджета Тбилиси на 2027 год, на финансирование крупных капитальных проектов предусмотрено 447,9 млн лари, что на 28,2% больше по сравнению с 349,4 млн лари, определенными планом на 2026 год.
Совокупная стоимость многолетних проектов, представленных в капитальном приложении к бюджету, составляет 2,24 млрд лари.
Наибольшие объемы инвестиций связаны с развитием транспортной инфраструктуры, однако значительные средства предусмотрены на реабилитацию исторических зданий, обустройство рекреационных и спортивных пространств, а также на развитие инфраструктуры управления отходами.
Транспортная инфраструктура
Наиболее дорогостоящим проектом является обновление подвижного состава тбилисского метро, общая стоимость которого составляет 609 млн лари. В рамках проекта планируется закупка 111 новых вагонов, которыми будут укомплектованы 25 поездов. На 2027 год на проект предусмотрено 118 млн лари. Дополнительно на модернизацию станций метро в следующем году выделяется 7 млн лари, а полная стоимость проекта составляет 199,4 млн лари.
Одним из наиболее масштабных новых транспортных проектов является строительство трамвайной линии, соединяющей Диди Дигоми и станцию метро «Дидубе», проектная стоимость которой составляет 287,7 млн лари. На 2026 год на проект предусмотрено 30 млн лари, а в 2027 году финансирование возрастает до 39 млн лари. Освоение наибольшего объема средств планируется в 2028 году — 132,8 млн лари, а в 2029 году на проект предусмотрено 85,9 млн лари.
Кроме того, в 2027 году на развитие умной транспортной системы выделено 37 млн лари. Общая стоимость проекта составляет около 168 млн лари.
На строительство канатной дороги Самгори — Вазисубани в следующем году предусмотрено 10 млн лари, а полная стоимость проекта составляет 48 млн лари. На проектирование и строительство автомобильного моста, соединяющего площадь Вокзальную и улицу Дадиани, в 2027 году выделяется 20 млн лари, а совокупная стоимость проекта составляет 50 млн лари. Согласно бюджету, завершение финансирования обоих проектов планируется в 2028 году.
Реабилитация исторических зданий и рекреационных пространств
После транспортных проектов одной из наиболее крупных инвестиций в 2027 году является реабилитация исторической части Тбилиси. На реабилитацию зданий, расположенных на улицах Сулхана-Саба и Ингороква, предусмотрено 81,8 млн лари, что примерно в 2,5 раза больше по сравнению с планом 2026 года. Общая стоимость проекта составляет 114,1 млн лари.
Согласно приложению капитальных проектов, на реабилитацию каскада фонтанов парка Ваке в 2027 году предусмотрено 18 млн лари, а совокупная стоимость проекта составляет 31,9 млн лари. На обустройство парка Дигомских пойм в следующем году выделяется 10 млн лари. Общая стоимость указанного проекта составляет 16 млн лари.
Спортивная инфраструктура
В 2027 году продолжится реализация трех крупных проектов спортивных комплексов, совокупная стоимость которых составляет 85,5 млн лари. В частности:
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строительство спортивного комплекса «Амери» в Глдани — стоимость проекта 19,3 млн лари, финансирование в 2027 году — 9,2 млн лари;
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строительство крытого футбольного поля, открытых плавательных бассейнов и площадок для падела в Багеби — стоимость проекта 21,2 млн лари, финансирование в 2027 году — 4,6 млн лари;
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строительство многофункционального спортивного комплекса в массиве Дигоми — стоимость проекта 45 млн лари, финансирование в 2027 году — 3 млн лари.
Инфраструктура управления отходами
Среди крупных инвестиционных проектов находится также развитие инфраструктуры управления отходами. На проект переработки отходов в Тбилиси в 2027 году предусмотрено 20,8 млн лари, а полная стоимость проекта составляет 91,3 млн лари.
Вместе с тем на обустройство газосборной системы на полигоне отходов Тбилиси в следующем году выделяется 17,2 млн лари. Общая стоимость проекта составляет 70,6 млн лари. В совокупности на эти два проекта в 2027 году предусмотрено 38 млн лари.
Согласно приложению капитальных проектов, из 447,9 млн лари, предусмотренных на 2027 год, 263,4 млн лари приходится на бюджетные средства и трансферты, а 184,5 млн лари — на кредиты и гранты.
Первоначальный проект бюджета Тбилиси на 2027 год был представлен в сакребуло 6 ноября. Соответственно, до окончательного утверждения бюджета объем финансирования проектов может измениться.
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