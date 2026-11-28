Сегодняшняя акция будет посвящена второй годовщине начала непрерывных акций протеста, последовавших за заявлением премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о приостановке переговоров о вступлении в Европейский союз.

Участники акции первоначально соберутся в 19:00 в двух местах. Часть граждан и политиков придёт к Тбилисскому государственному университету (ТГУ) и начнёт шествие оттуда, другая часть начнёт протестный марш от станции метро «Авлабари». Шествия пройдут в направлении площади Свободы.

Напомним, 28 ноября 2024 года премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия приостанавливает процесс переговоров о вступлении в Европейский союз. Это вызвало протесты в стране и ежедневные акции. В ходе протестных акций десятки человек были задержаны и привлечены к ответственности. На протяжении двух лет участники протестов требуют назначения новых парламентских выборов и освобождения задержанных.