«За каждым протестом стоят личные жертвы, трудный выбор и особая любовь к Грузии. Знайте, что вы не одни. Перемены рано или поздно наступят!» — пишет Раса Юкнявичене.

Уже два года грузины ежедневно выходят на улицы ради будущего своей страны — Знайте, что вы не одни, — об этом в социальной сети пишет литовский депутат Европарламента Раса Юкнявичене, публикуя видеообращение.

«Дорогой грузинский народ, два года назад, 28 ноября, вы вышли на улицы, чтобы защитить своё европейское будущее. Сегодня участие в акциях протеста в Грузии обходится людям дорого. Тысячи человек были задержаны и оштрафованы за мирный протест. Сотни людей избили или подвергли ненадлежащему обращению. Более 150 человек оказались в тюрьме.

Политические заключённые! Вы — те люди, которые вышли на защиту будущего своей страны и заплатили за это собственным будущим. Мы знаем ваши имена. Мы вас не забудем.

Самопровозглашённое правительство Грузии, возможно, нападёт на меня за эти слова. Возможно, оно заявит, что в Европе о Грузии помнят лишь немногие. Это не так. Европа знает вас. Европа видит, что происходит, и Европа стоит на вашей стороне.

Люди вышли на улицы, потому что так называемая «Грузинская мечта» годами обманывала вас, утверждая, что ведёт страну к вступлению в Евросоюз. Ложью являются и заявления о том, что Евросоюз втягивает Грузию в войну или что другой путь выбирают из страха перед Россией. Они не боятся России. Они боятся Евросоюза и тех свобод, которые он предоставляет своим гражданам.

Свободные выборы всегда означают конец режима. Так произошло в Венгрии, так произошло в Сербии, и я верю, что так произойдёт и в Грузии.

Но перемены придут не из Брюсселя или Страсбурга. Они придут из Грузии. Я знаю, что это трудно. Это требует времени. Это требует терпения, единства и настойчивости. Но перемены всегда наступают.

Знайте, что вы не одни. Мы с вами, Грузия!» — заявила депутат Европарламента.