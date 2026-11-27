Чечелашвили: Анкара уже не относится к Грузии с прежним уважением
Соучредитель партии «Сначала Грузия», грузинский карьерный дипломат, бывший замминистра иностранных дел Грузии, бывший посол Грузии в Украине и в РФ, Валерий Чечелашвили заявил, что его возмутил тон заявлений турецкой стороны в связи с событиями на стадионе в Батуми. По его оценке, жёсткая и скоординированная реакция Турции свидетельствует о том, что Анкара уже не относится к Грузии с прежним уважением, несмотря на стратегическое партнёрство между странами.
В эфире PalitraNews Чечелашвили отметил, что ошибкой было не проведение матча в Батуми, а неспособность грузинской стороны правильно оценить риски, обеспечить безопасность и принять превентивные меры. По его словам, болельщиков следовало заранее предупредить и обеспечить надлежащий контроль за их поведением.
Чечелашвили также указал на отсутствие должной реакции Тбилиси на создание в парламенте Турции группы дружбы с Абхазией, назвав этот вопрос серьёзным и болезненным для Грузии. Кроме того, он напомнил об инциденте в Азербайджане, когда местных верующих не пустили в храм Святого Георгия в Курмухе в [праздник] Гиоргоба. По его мнению, игнорирование подобных случаев создаёт у партнёров впечатление слабости Грузии.
Отдельно Чечелашвили заявил, что международный авторитет Грузии во многом основывался на её статусе надёжного партнёра ЕС и США в регионе, однако эта опора была утрачена.
Комментируя встречу представителей Грузии и РФ в Минске, бывший посол назвал выбор места ошибочным, но отметил, что переговоры с РФ необходимы для решения существующих проблем. Он также выразил надежду, что грузинская сторона после первого раунда будет более реалистично оценивать значение переговорного формата и лучше подготовит свою позицию к следующим встречам.
Чечелашвили не исключил, что демонстративное недовольство грузинской стороны итогами переговоров может быть тактическим приёмом, призванным добиться незначительных уступок, например снятия санкций с грузинских винодельческих компаний, в обмен на более серьёзные шаги. В частности, он назвал возможное проведение следующего раунда в Москве или Тбилиси грубой дипломатической ошибкой, поскольку это придало бы встрече официальный протокольный статус.
️По его оценке, любые уступки РФ в обмен на допуск грузинских компаний на российский рынок, если их ценой станет появление российского флага в Тбилиси, вызовут закономерный общественный протест и серьёзное сопротивление правительству.
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