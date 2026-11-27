Соучредитель партии «Сначала Грузия», грузинский карьерный дипломат, бывший замминистра иностранных дел Грузии, бывший посол Грузии в Украине и в РФ, Валерий Чечелашвили заявил, что его возмутил тон заявлений турецкой стороны в связи с событиями на стадионе в Батуми. По его оценке, жёсткая и скоординированная реакция Турции свидетельствует о том, что Анкара уже не относится к Грузии с прежним уважением, несмотря на стратегическое партнёрство между странами.

В эфире PalitraNews Чечелашвили отметил, что ошибкой было не проведение матча в Батуми, а неспособность грузинской стороны правильно оценить риски, обеспечить безопасность и принять превентивные меры. По его словам, болельщиков следовало заранее предупредить и обеспечить надлежащий контроль за их поведением.

Чечелашвили также указал на отсутствие должной реакции Тбилиси на создание в парламенте Турции группы дружбы с Абхазией, назвав этот вопрос серьёзным и болезненным для Грузии. Кроме того, он напомнил об инциденте в Азербайджане, когда местных верующих не пустили в храм Святого Георгия в Курмухе в [праздник] Гиоргоба. По его мнению, игнорирование подобных случаев создаёт у партнёров впечатление слабости Грузии.