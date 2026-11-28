«Мы начинаем тесное сотрудничество с признанным во всём мире и одним из самых престижных учебных заведений — Гонконгским университетом, который, согласно последнему исследованию, занимает первое место среди высших учебных заведений Азии и 11-е место в мировом рейтинге.

По его словам, планируется подписание меморандума, однако ещё до этого учащиеся 12-х классов смогут подать заявки уже в этом году.

Грузия начинает сотрудничество с Гонконгским университетом. Об этом заявляет министр образования Грузии Гиви Миканадзе. В частности, по его словам, в рамках сотрудничества университет будет отбирать в Грузии молодых людей с высокой академической успеваемостью и предоставлять им возможность продолжить обучение в этом учебном заведении.

Это беспрецедентное соглашение, в рамках которого университет международного уровня будет отбирать в Грузии талантливых молодых людей с высокой академической успеваемостью и предоставлять им возможность заявить о себе на международной арене.

Начало этого исторического сотрудничества стало возможным благодаря усилиям и личному участию Цотне Иванишвили. Его инициатива и посредничество стали основанием для того, чтобы сегодня грузинская молодёжь получила эту уникальную возможность.

Планируется подписание меморандума с Гонконгским университетом. Однако, учитывая высокую заинтересованность обеих сторон и готовность к сотрудничеству, достигнута договорённость о том, что университет будет рассматривать заявки, поданные из Грузии, в особые сроки. Соответственно, для учащихся будут предусмотрены определённые льготы, и в порядке исключения они смогут подать конкурсные заявки в университет уже в этом году.

В частности, в этом году новая инициатива будет распространяться только на учащихся 12-х классов. Со следующего года в отборочном конкурсе смогут участвовать учащиеся 11-х и 12-х классов.

В случае успешного прохождения отбора они продолжат обучение в одном из лучших образовательных учреждений мира на условиях полного финансирования. Стоимость обучения в университете составляет от 35 000 до 42 000 долларов США в год.

Образовательный грант основан на принципе софинансирования. Это означает, что часть стоимости обучения студента будет финансировать Гонконгский университет, а другую часть — правительство Грузии.

В процессе отбора особое внимание будет уделяться академической успеваемости, уровню владения английским языком, а также участию в национальных и международных олимпиадах.

После завершения обучения выпускники получат диплом Гонконгского университета, который позволит им при желании продолжить обучение на следующей ступени либо вернуться в Грузию и трудоустроиться в соответствии со своей специальностью.

Поступить в Гонконгский университет действительно непросто — конкурс достаточно высокий, однако я уверен, что наши учащиеся успешно пройдут установленные критерии и получат образование международного уровня в известном во всём мире университете.

Сближение с международным образовательным пространством, расширение доступа к качественному образованию, повышение конкурентоспособности грузинской молодёжи в глобальном пространстве — сотрудничество с Гонконгским университетом является ещё одним важным шагом на пути к достижению именно этих целей.

Мы продолжаем активно работать над тем, чтобы в будущем создать для талантливой молодёжи ещё более широкие возможности для самореализации. Мы верим, что инвестиции в образование — это инвестиции в будущее страны, и именно образованная и успешная молодёжь создаёт прочную основу для развития нашей страны», — заявил министр.