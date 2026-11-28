«Грузия — это Европа» — три маршрута протестных шествий, запланированных в Тбилиси на 28 ноября
28 ноября в 19:00 по вечернему времени в Тбилиси пройдут протестные шествия — «Грузия — это Европа». Участники соберутся в нескольких местах — у станции метро «Авлабари», у Тбилисского государственного университета и на площади Орбелиани, откуда направятся в сторону площади Свободы.
Акция связана с объявленным «Грузинской мечтой» ровно два года назад, 28 ноября 2024 года, решением не выносить в повестку дня до 2028 года вопрос об открытии переговоров о вступлении страны в Евросоюз.
28 ноября 2026 года в 19:00 — во вторую годовщину непрерывного протеста — пройдет шествие от ТГУ до площади Свободы, к которому присоединяется и Альянс оппозиции.
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Альянс оппозиции проведет шествие 28 ноября от ТГУ до площади Свободы
Параллельно от метро «Авлабари» до площади Свободы пройдет 50-й по счету субботний марш «Грузия — это Европа», к которому присоединится и «Единое национальное движение».
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«Единое национальное движение» присоединится к протестному маршу 28 ноября от метро «Авлабари»
Третье же шествие в то же самое время начнется с площади Орбелиани: члены движения «За социальную демократию» вместе со сторонниками соберутся именно там и затем присоединятся к общему шествию.
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