28 ноября в 19:00 по вечернему времени в Тбилиси пройдут протестные шествия — «Грузия — это Европа». Участники соберутся в нескольких местах — у станции метро «Авлабари», у Тбилисского государственного университета и на площади Орбелиани, откуда направятся в сторону площади Свободы.

Акция связана с объявленным «Грузинской мечтой» ровно два года назад, 28 ноября 2024 года, решением не выносить в повестку дня до 2028 года вопрос об открытии переговоров о вступлении страны в Евросоюз.

28 ноября 2026 года в 19:00 — во вторую годовщину непрерывного протеста — пройдет шествие от ТГУ до площади Свободы, к которому присоединяется и Альянс оппозиции.