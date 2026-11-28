Райнхольж Лопатка: Мы продолжим требовать освобождения политзаключенных и введения санкций в отношении лиц, ответственных за репрессии
Мы стоим рядом с грузинским народом, политическими заключёнными и их семьями, — об этом в социальной сети пишет австрийский депутат Европарламента Райнхольд Лопатка.
По его словам, «сегодняшний день не может пройти без того, чтобы не отдать дань уважения грузинскому народу».
«Два года грузинского сопротивления ради защиты европейского будущего. Мы стоим рядом с грузинским народом, политическими заключёнными и их семьями. Мы продолжим требовать их освобождения и введения санкций против лиц, ответственных за репрессии. Грузия, Европа — твой дом!» — пишет в X Лопатка.
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