Кшиштоф Брейза: Я поддерживаю граждан Грузии в борьбе за свободу, демократию и Европу
Я стою рядом с гражданами Грузии в борьбе за свободу, демократию и Европу, — об этом в социальной сети пишет польский депутат Европарламента Кшиштоф Брейза.
По заявлению Кшиштофа Брейзы, сегодня исполнилось два года «мужества, стойкости и непреклонной борьбы за европейское будущее Грузии».
«Мы помним всех политических заключённых и требуем справедливости и привлечения к ответственности. Грузия — это Европа!» — пишет в X Брейза.
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