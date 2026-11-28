Я стою рядом с гражданами Грузии в борьбе за свободу, демократию и Европу, — об этом в социальной сети пишет польский депутат Европарламента Кшиштоф Брейза.

По заявлению Кшиштофа Брейзы, сегодня исполнилось два года «мужества, стойкости и непреклонной борьбы за европейское будущее Грузии».

«Мы помним всех политических заключённых и требуем справедливости и привлечения к ответственности. Грузия — это Европа!» — пишет в X Брейза.