Бидзина Иванишвили начал противостояние с нашими священнослужителями, с Церковью, поскольку хочет превратить эту страну в казино и букмекерскую контору и поставить наше будущее на кон — Поэтому сегодня мы должны сказать ему «нет», — заявил один из членов «Единого национального движения» Лаша Парулава.

Он призвал общественность прийти на акцию, анонсированную сегодня на 19:00.

«Бидзина Иванишвили больше не может управлять страной, страной управляют преступники. Коррупция носит системный и систематический характер. Иванишвили и его «клерк» Ираклий Кобахидзе закрыли дверь Евросоюза, закрыли в Тбилиси дверь, открытую Брюсселем. Уже два года наши сограждане пытаются открыть эту дверь. Репрессии и террор стали повседневностью, политзаключённые, узники совести — в тюрьме. Студенты, молодёжь, врачи, оперный бас мирового уровня, президент — все находятся в тюрьме, а в это время страна рушится у нас на глазах.