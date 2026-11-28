Парулава: Не время для разговор, время действовать
Бидзина Иванишвили начал противостояние с нашими священнослужителями, с Церковью, поскольку хочет превратить эту страну в казино и букмекерскую контору и поставить наше будущее на кон — Поэтому сегодня мы должны сказать ему «нет», — заявил один из членов «Единого национального движения» Лаша Парулава.
Он призвал общественность прийти на акцию, анонсированную сегодня на 19:00.
«Бидзина Иванишвили больше не может управлять страной, страной управляют преступники. Коррупция носит системный и систематический характер. Иванишвили и его «клерк» Ираклий Кобахидзе закрыли дверь Евросоюза, закрыли в Тбилиси дверь, открытую Брюсселем. Уже два года наши сограждане пытаются открыть эту дверь. Репрессии и террор стали повседневностью, политзаключённые, узники совести — в тюрьме. Студенты, молодёжь, врачи, оперный бас мирового уровня, президент — все находятся в тюрьме, а в это время страна рушится у нас на глазах.
При Бидзине Иванишвили растут цены. При Бидзине Иванишвили, если ты засмеёшься — тебя убьют, если пошутишь — тебя изобьют. Наркопреступность стала главной повседневной проблемой, Грузия превратилась в страну наркоторговцев, мошеннические колл-центры работают вовсю, весь мир закрыл перед нами двери, страна оказалась в изоляции.
Сейчас время проснуться, сейчас время объединиться, сейчас уже не время говорить — сейчас время действовать. Мы все вместе должны показать всему миру, что способны вернуть Грузию на путь нормального развития.
Наш цивилизационный выбор — христианская Европа. Нашим цивилизационным выбором никогда не была Азия, не были арабские города, не был Китай. Выбором нашего народа, выбором великих грузин всегда была христианская Европа, наша Церковь. Наши предки шли этим путём, и мы должны продолжить этот путь.
Бидзина Иванишвили начал противостояние с нашими священнослужителями, с Церковью, поскольку хочет превратить эту страну в казино и букмекерскую контору и поставить наше будущее на кон. Поэтому сегодня мы должны сказать ему «нет».
Сегодня мы все собираемся в 19:00 у станции метро «Авлабари». Вторая локация — ТГУ. Мы должны показать всем, что эта страна принадлежит грузинскому народу, а не российскому олигарху Бидзине Иванишвили», — заявил Парулава.
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