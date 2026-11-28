Недавние освобождения не перекрывают продолжающуюся несправедливость — Amnesty International
Международная правозащитная организация Amnesty International накануне второй годовщины непрекращающихся протестов оценивает события, происходящие в Грузии.
Прошедшие годы международная организация характеризует как период «непрерывных нарушений прав человека в Грузии и почти полной безнаказанности лиц, ответственных за эти нарушения».
По оценке Amnesty International, ту несправедливость, которую правящая партия совершает на протяжении последних двух лет, не смогут нивелировать недавнее освобождение части политических заключенных и наказание нескольких сотрудников спецназа.
Заместитель директора организации по Восточной Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев заявил:
После двух лет нарастающих репрессий, которые проводили власти, в общественной и политической жизни осталось очень мало сфер, не затронутых ими. Начиная с шагов, направленных на объявление оппозиционных партий вне закона и разрушение гражданского общества в целом, и заканчивая преследованием сотен людей за участие в акциях протеста, репрессии теперь глубоко укоренились в ткани грузинского общества.
Целью атак становятся творческое самовыражение и политическая сатира. Музыкантам угрожают и штрафуют их за песни протеста, журналистов задерживают за сатирические посты, а комикам угрожают и нападают за шутки. Фоном всего этого является атмосфера насилия, поощряемого государством. То, что началось с подавления уличных акций протеста, превратилось в ежедневное наступление на фундаментальные права и свободы.
Правосудие по делам о насилии со стороны полиции по-прежнему недоступно, что дает толчок дальнейшим нарушениям прав. Недавнее освобождение участников акций и осуждение нескольких полицейских за незаконное применение силы не перекрывают масштабов продолжающейся несправедливости. Десятки людей, в том числе Мате Девидзе, после несправедливых судебных процессов по-прежнему остаются под стражей.
Власти должны расследовать обвинения в пытках и иных видах жестокого обращения и привлечь предполагаемых виновных к правосудию. Необходимо незамедлительно освободить всех, кто задержан лишь за реализацию своих прав, и обеспечить независимый и беспристрастный пересмотр всех обвинительных приговоров, связанных с акциями протеста.
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