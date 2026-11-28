По оценке Amnesty International, ту несправедливость, которую правящая партия совершает на протяжении последних двух лет, не смогут нивелировать недавнее освобождение части политических заключенных и наказание нескольких сотрудников спецназа.

Прошедшие годы международная организация характеризует как период «непрерывных нарушений прав человека в Грузии и почти полной безнаказанности лиц, ответственных за эти нарушения».

Заместитель директора организации по Восточной Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев заявил:

После двух лет нарастающих репрессий, которые проводили власти, в общественной и политической жизни осталось очень мало сфер, не затронутых ими. Начиная с шагов, направленных на объявление оппозиционных партий вне закона и разрушение гражданского общества в целом, и заканчивая преследованием сотен людей за участие в акциях протеста, репрессии теперь глубоко укоренились в ткани грузинского общества.

Целью атак становятся творческое самовыражение и политическая сатира. Музыкантам угрожают и штрафуют их за песни протеста, журналистов задерживают за сатирические посты, а комикам угрожают и нападают за шутки. Фоном всего этого является атмосфера насилия, поощряемого государством. То, что началось с подавления уличных акций протеста, превратилось в ежедневное наступление на фундаментальные права и свободы.

Правосудие по делам о насилии со стороны полиции по-прежнему недоступно, что дает толчок дальнейшим нарушениям прав. Недавнее освобождение участников акций и осуждение нескольких полицейских за незаконное применение силы не перекрывают масштабов продолжающейся несправедливости. Десятки людей, в том числе Мате Девидзе, после несправедливых судебных процессов по-прежнему остаются под стражей.

Власти должны расследовать обвинения в пытках и иных видах жестокого обращения и привлечь предполагаемых виновных к правосудию. Необходимо незамедлительно освободить всех, кто задержан лишь за реализацию своих прав, и обеспечить независимый и беспристрастный пересмотр всех обвинительных приговоров, связанных с акциями протеста.