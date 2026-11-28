Бывший министр иностранных дел (2015-2018 г.г.) Папуна Джанелидзе ко второй годовщине непрерывного протеста написал в социальной сети, что, несмотря на репрессии со стороны «Грузинской мечты», граждане не сломались и продолжают борьбу за европейское будущее.

По словам бывшего министра иностранных дел, участники протеста являются героями нашего времени.

Он отметил, что принятым два года назад решением «Грузинской мечты» страна понесла ущерб.