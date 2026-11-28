Джанелидзе: Граждане выступили против неоправданного решения «Мечты»
Бывший министр иностранных дел (2015-2018 г.г.) Папуна Джанелидзе ко второй годовщине непрерывного протеста написал в социальной сети, что, несмотря на репрессии со стороны «Грузинской мечты», граждане не сломались и продолжают борьбу за европейское будущее.
По словам бывшего министра иностранных дел, участники протеста являются героями нашего времени.
Он отметил, что принятым два года назад решением «Грузинской мечты» страна понесла ущерб.
«Сегодня прошло 2 года с тех пор, как свободные граждане Грузии выступили против абсолютно неоправданного и наносящего ущерб нашей стране решения „Грузинской мечты“. Несмотря на тяжелые репрессии „Грузинской мечты“, они не сломались и продолжают борьбу из тюрем или с Руставели. Они — герои нашего времени, и спасибо им за эту борьбу.
Этот период хорошо показал остальному обществу, что принятым 2 года назад решением страна только пострадала. Грузия уязвима как перед внутренними, так и перед внешними угрозами. Она осталась без компаса, и непонятно, куда мы идем, какую страну строим, какие ценности защищаем и что оставляем будущему поколению.
Борьба грузинского народа за свободу вечна, и она всегда победит!» — пишет Джанелидзе.
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