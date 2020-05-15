

ЕС обеспокоен судебными делами против оппозиционных политиков - проект отчета

15.05.2020 17:28





В ежегодном отчете Европарламента, который оценивает процесс выполнения заключенного соглашения об ассоциации с Грузией, выражается обеспокоенность по поводу судебного преследования оппозиционных политиков. Автором проекта является депутат Европарламента и член Комитета по иностранным делам Свен Миксер.



«Европейский парламент выразил обеспокоенность по поводу недавних судебных процессов против оппозиционных политиков в суде, что способствовало росту климата недоверия и эскалации, напряженности между правящей партией и оппозицией, а также привело к поляризации политики и общества. [Европейский парламент] призывает Грузию уважать высокие стандарты судебной независимости и справедливого судебного разбирательства, предусмотренные в рамках соглашения об ассоциации», - отмечено в проекте отчета.



Автор призывает все стороны, выполнить соглашение, заключенное 8 марта между правительством и оппозицией.



«Мы призываем все стороны, обеспечить превращение соглашения в закон и его своевременное исполнение», сказано в проекте отчета.



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