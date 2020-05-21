|
|
|
YouTube удалил четыре российских пропагандистских канала
21.05.2020 21:40
20 мая видеохостинг YouTube заблокировал каналы трех российских пропагандистских СМИ: изданий Anna-News (зарегистрированной в Абхазии, оккупированном Россией регионе Грузии) и News Front, а также телеканала "Крым 24".
На сайте Anna-News уточнили, что YouTube заблокировал два канала издания – "основной и новостной". Хостинг указал причиной "нарушение условий использования YouTube". В Anna-News возмутились, что конкретных оснований блокировки им не назвали.
Руководитель издания News Front Константин Кнырик написал в Telegram, что YouTube удалил канал "без предъявления претензий". По словам Кнырика, у канала было более 450 тыс. подписчиков, у некоторых видео – 1–5 млн просмотров.
"Канал не имел на сегодняшнее утро ни одного предупреждения о нарушении правил сообщества", – заявил Кнырик и призвал Роскомнадзор "остановить беспредел YouTube".
Генеральный продюсер телеканала "Крым 24" Олег Крючков сообщил "РИА Новости", что YouTube заблокировал их аккаунт "без внятных причин и предупреждения". На сайте телеканала сказано, что редакция подала апелляцию, но администрация YouTube отказалась восстановить аккаунт "в соответствии с принципами сообщества и условиями использования".
Крючков не исключил, что редакция подаст на YouTube в суд. На канале было 30 тыс. подписчиков.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна