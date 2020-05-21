

YouTube удалил четыре российских пропагандистских канала

21.05.2020 21:40





20 мая видеохостинг YouTube заблокировал каналы трех российских пропагандистских СМИ: изданий Anna-News (зарегистрированной в Абхазии, оккупированном Россией регионе Грузии) и News Front, а также телеканала "Крым 24".



На сайте Anna-News уточнили, что YouTube заблокировал два канала издания – "основной и новостной". Хостинг указал причиной "нарушение условий использования YouTube". В Anna-News возмутились, что конкретных оснований блокировки им не назвали.



Руководитель издания News Front Константин Кнырик написал в Telegram, что YouTube удалил канал "без предъявления претензий". По словам Кнырика, у канала было более 450 тыс. подписчиков, у некоторых видео – 1–5 млн просмотров.



"Канал не имел на сегодняшнее утро ни одного предупреждения о нарушении правил сообщества", – заявил Кнырик и призвал Роскомнадзор "остановить беспредел YouTube".



Генеральный продюсер телеканала "Крым 24" Олег Крючков сообщил "РИА Новости", что YouTube заблокировал их аккаунт "без внятных причин и предупреждения". На сайте телеканала сказано, что редакция подала апелляцию, но администрация YouTube отказалась восстановить аккаунт "в соответствии с принципами сообщества и условиями использования".



Крючков не исключил, что редакция подаст на YouTube в суд. На канале было 30 тыс. подписчиков.



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