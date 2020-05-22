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За карты, нарушающие целостность Грузии, вводится уголовная ответственность
22.05.2020 17:35
Издание, рекламирование, использование и распространение карт Грузии, нарушающих принцип территориальной целостности страны, становится уголовно наказуемым деянием. Парламент одобрил в третьем и окончательном чтении проект соответствующих поправок в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.
Согласно законодательным изменениям, в УК Грузии добавляется статья 343-1, которая и предусматривает наказание для изготовителей и распространителей карт страны без Абхазии и Южной Осетии. Причем, как печатных, так и электронных.
Юридическим лицам за такое правонарушение может грозить штраф или лишение свободы сроком до двух лет. Что касается суммы штрафа, то, согласно поправкам в Кодекс об административных правонарушениях, физические лица заплатят 150 лари (около 50 долларов), а юридические – 300 лари (чуть меньше 100 долларов).
Законодательные изменения вступят в силу 2 июля 2020 года.
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