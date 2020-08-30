

В Батуми появились плакаты «Альянса патриотов» с лицом Путина вместо лидеров партии

30.08.2020 18:37





На улицах Батуми появились предвыборные плакаты, на которых изображены лидеры «Альянса патриотов Грузии» с портретами Владимира Путина вместо лиц. Графическое изображение президента России вместо Ирмы Инашвили и Георгия Тархан-Моурави использовал один из представителей грузинского стрит-арта, работающий под псевдонимом BIIMO.



«Необходимо показать истинное лицо врагов страны!», — написал мультимедийный художник на своей страничке в соцсети Facebook. На самих плакатах помещена надпись: «20% моей страны оккупированы Россией».



Ранее «Альянс патриотов» оказался в центре скандала из-за их предвыборного баннера в Батуми. На нем Аджария была помечена тем же цветом, что и оккупированные Абхазия и Южная Осетия. Оппоненты считают, что это намек на экспансию Турции в этот регион. Лидер партии Ирма Инашвили, однако, считает произошедшее провокацией недоброжелателей или, по крайней мере, случайным стечением обстоятельств.



Стоит также отметить, что «Альянс патриотов» обвинили в выполнении заказа Кремля в преддверии выборов. А в недавно опубликованном проектом Михаила Ходорковского «Досье» журналистском расследовании говорится, что партия получает финансирование из России.



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