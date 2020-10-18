|
|
|
С 19 октября в вузах будут возобновлены только практико-лабораторные работы
18.10.2020 19:47
С 19 октября в вузах Тбилиси, Кутаиси, Зугдиди и Поти в университетских помещениях возобновятся только практико-лабораторные работы, другие компоненты учебной программы будут снова осуществляться дистанционно, — заявила заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Грузии Нуну Мицкевич.
«Примечательно, что за несколько месяцев до начала учебного года мы начали работать с министерством здравоохранения над рекомендациями по безопасности. Соответственно, все обязательные рекомендации были определены и строго соблюдаются университетами — это соблюдение расстояния в один метр между партами, нахождение во всех аудиториях в масках, использование дезинфицирующих средств, дезобарьеры, термоскрининг на входе в университетское пространство и т. д.», — сказала Нуну Мицкевич.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна