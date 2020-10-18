

С 19 октября в вузах будут возобновлены только практико-лабораторные работы

18.10.2020 19:47





С 19 октября в вузах Тбилиси, Кутаиси, Зугдиди и Поти в университетских помещениях возобновятся только практико-лабораторные работы, другие компоненты учебной программы будут снова осуществляться дистанционно, — заявила заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Грузии Нуну Мицкевич.



«Примечательно, что за несколько месяцев до начала учебного года мы начали работать с министерством здравоохранения над рекомендациями по безопасности. Соответственно, все обязательные рекомендации были определены и строго соблюдаются университетами — это соблюдение расстояния в один метр между партами, нахождение во всех аудиториях в масках, использование дезинфицирующих средств, дезобарьеры, термоскрининг на входе в университетское пространство и т. д.», — сказала Нуну Мицкевич.





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