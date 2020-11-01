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В парламент проходят 9 партий - подсчитаны 82,38% участков
01.11.2020 13:57
Партия «Грузинская мечта» набирает на парламентских выборах 48,29% по пропорциональной системе после подсчета голосов с 82,38% участков. Такие данные приводятся на сайте ЦИК Грузии.
Согласно ЦИК, блок «ЕНД – Сила в единстве» набирает 26,54% голосов. Третий результат у партии «Европейская Грузия» – 3,8%.
Согласно предварительным данным, в парламент десятого созыва также проходят:
«Лело для Грузии» — 3,25%;
«Альянс патриотов Грузии» – 3,18%;
«Новая Грузия – Стратегия Агмашенебели» — 3,15%;
«Гирчи» — 3,04%;
«Гражданское движение – Алеко Элисашвили» — 1,38%;
«Лейбористская партия Грузии» — 1,01%.
31 октября в Грузии состоялись парламентские выборы. Они проходили по смешанной системе: 120 депутатов избирались по пропорциональной системе, а 30 — по мажоритарной. В борьбе за 150 мандатов участвовали 48 партий и два блока. Представительство в парламенте будет у всех партий, получивших более 1% голосов.
Право голоса на выборах было у более 3,5 миллиона граждан. Для них были открыты более 3,8 тысячи участков для голосования.
Явка на момент закрытия участков составила 56,11%. Свою позицию у избирательной урны за весь день голосования зафиксировали 1 970 540 граждан Грузии.
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