Эксперты критикуют заявление Кобахидзе об оккупированных территориях
Заявление Ираклия Кобахидзе об оккупированных территориях эксперты рассматривают в контексте политики властей в отношениях с Россией. По их оценке, риторика «Грузинской мечты» служит снижению ответственности России и перекладыванию вопросов, связанных с оккупацией, на прежние власти.
Эксперт Теона Акубардия считает, что заявления Ираклия Кобахидзе перекликаются с месседжами российской пропаганды и служат оправданию процесса бордеризации. По ее оценке, риторика властей также нацелена на то, чтобы представить необходимость активизации отношений с Москвой.
«Делать дело государства-оккупанта — вот чем занимается Ираклий Кобахидзе, с одной стороны, фальсифицируя и переписывая историю, поскольку для этого примера достаточно и Георгиевского трактата, а с другой стороны — той российской пропагандой, которой он оправдывает бордеризацию, ограждение грузинских земель колючей проволокой, озлобление грузинского народа. Истории дедушки Даты для этого тоже достаточно. Теперь пост Чорчана и лес Чорчана выпадают из этого принципа старых карт, обвиняется в этом не Россия, а премьер Гахария, которого они сами избрали, а что касается снижения процентов — 20 или 18 — это тоже еще одна демонстрация того, насколько русский не плохой и почему необходимо отправление в Москву его спецпредставителя. Поэтому это абсолютно работа на врага со стороны Кобахидзе и еще один капитулянтский шаг — визит Зурабишвили в Москву», — говорит Теона Акубардия.
Тамта Микеладзе же акцентирует внимание на игнорировании властями империалистической политики России. По ее оценке, ожидание «Грузинской мечты», что путем потепления отношений с Москвой и похода на компромиссы она достигнет важных соглашений, нереалистично и противоречит национальным интересам страны.
«В их языке видна только риторика предъявления обвинений в адрес прежних властей, и они практически исключают в этом процессе вопрос российского империализма и исторических претензий, интересов и влияний России в отношении региона. И сейчас они говорят об этом как о старом наследии, которое якобы перешло к ним от прежних властей. Ожидание „Грузинской мечты“ таково, что путем потепления отношений с Россией, похода на определенные компромиссы они достигнут с Россией каких-то важных соглашений, но это ожидание совершенно абсурдно и практически является игнорированием национальных интересов страны», — Тамта Микеладзе.
«Реальный показатель оккупированных территорий Грузии составляет 18%, а не 20%, как это утверждалось на протяжении многих лет», — заявил Ираклий Кобахидзе в программе «Открытый эфир» на канале «Имеди».
По словам Кобахидзе, он не знает, почему в свое время этот показатель был округлен, однако считает, что в отношении собственной страны округлять оккупированные территории неправильно. По его оценке, утверждение показателя в 20% также указывает на то равнодушное отношение, которое прежние власти проявляли к оккупированным территориям.
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