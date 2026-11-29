Заявление Ираклия Кобахидзе об оккупированных территориях эксперты рассматривают в контексте политики властей в отношениях с Россией. По их оценке, риторика «Грузинской мечты» служит снижению ответственности России и перекладыванию вопросов, связанных с оккупацией, на прежние власти.

Эксперт Теона Акубардия считает, что заявления Ираклия Кобахидзе перекликаются с месседжами российской пропаганды и служат оправданию процесса бордеризации. По ее оценке, риторика властей также нацелена на то, чтобы представить необходимость активизации отношений с Москвой.

«Делать дело государства-оккупанта — вот чем занимается Ираклий Кобахидзе, с одной стороны, фальсифицируя и переписывая историю, поскольку для этого примера достаточно и Георгиевского трактата, а с другой стороны — той российской пропагандой, которой он оправдывает бордеризацию, ограждение грузинских земель колючей проволокой, озлобление грузинского народа. Истории дедушки Даты для этого тоже достаточно. Теперь пост Чорчана и лес Чорчана выпадают из этого принципа старых карт, обвиняется в этом не Россия, а премьер Гахария, которого они сами избрали, а что касается снижения процентов — 20 или 18 — это тоже еще одна демонстрация того, насколько русский не плохой и почему необходимо отправление в Москву его спецпредставителя. Поэтому это абсолютно работа на врага со стороны Кобахидзе и еще один капитулянтский шаг — визит Зурабишвили в Москву», — говорит Теона Акубардия.

Тамта Микеладзе же акцентирует внимание на игнорировании властями империалистической политики России. По ее оценке, ожидание «Грузинской мечты», что путем потепления отношений с Москвой и похода на компромиссы она достигнет важных соглашений, нереалистично и противоречит национальным интересам страны.