Кобахидзе: Кое-кто в европейской бюрократии снова хочет повторения революционных процессов
Мы сохраняем и оптимизм, что ситуация в Евросоюзе изменится, в том числе и в плане вступления, — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в эфире телекомпании «Имеди».
По словам премьера, власти осознают, что в целом евроинтеграция — сложный процесс.
«То, что мы в последнее время услышали в плане евроинтеграции: новых членов примут реально, фактически, без права голоса. Согласитесь, что у такого членства уже теряется ценность. Почему сейчас европейская бюрократия принимает такие решения, абсолютно непонятно. Однако еще раз повторю, что у нас есть надежда на разворот ситуации», — отметил премьер.
Ираклий Кобахидзе также говорил о требовании со стороны Евросоюза отменить законы, принятые парламентом Грузии.
«Также была упомянута тема беженцев. Не только тема беженцев — от нас требуют отмены конкретного закона. Во-первых, от нас требуют отмены „закона о прозрачности“, который напрямую защищает суверенитет государства и который предусматривает декларирование НПО своих годовых финансов — простейшую вещь. Когда требуют отмены этого, да еще на том фоне, который мы прошли, эти попытки революции, получается, что кое-кто в европейской бюрократии снова хочет повторения тех революционных процессов, которые планировали в нашей стране. Также требуют отмены закона «О защите несовершеннолетних» и «О семейных ценностях». Что мы записали в этом законе — самое простое, что нельзя, чтобы мужчина пошел в гражданский реестр и переписался женщиной, или женщина пошла в гражданский реестр и переписалась мужчиной. Этого от нас требуют, чтобы какой-то мужчина — условно Георгий Георгадзе — мог пойти в гражданский реестр, даже операция не нужна, ничего не нужно, мог записаться Тамар Георгадзе, очень просто. Сейчас дошли до такого абсурда, но не знаю, насколько долго этот абсурд может продолжаться. Это тоже дает мне основание для оптимизма», — заявил Ираклий Кобахидзе.
По словам главы правительства, отношение Евросоюза к миграции обязательно должно измениться.
«Нельзя навязывать странам миграцию в той форме, в какой это происходит. Пример Венгрии — лучший. Что касается ЛГБТ-вопросов, так называемой либеральной идеологии, в этом направлении должно измениться отношение и в целом должны уважать суверенитет других стран. Это отношение должно измениться, чего сегодня, к сожалению, нет. Такова сегодняшняя данность», — заявил премьер-министр.
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