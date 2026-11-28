Доля пенсий и в целом социального бюджета в государственном бюджете превысила 35%, — заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе в программе «Открытый эфир» на телеканале «Имеди».

По его словам, если государство тратит на социальные нужды, в том числе на пенсии, больше этого, это напрямую бьет по экономическому росту, что в конечном итоге снова отражается на населении.

«Этот показатель в 2012 году — то есть, во-первых, государственный бюджет был в четыре раза меньше, но и в процентном соотношении сегодня он составляет более 35%, то есть мы уже на пределе. Если тратишь на социальное, в том числе на пенсии, больше этого, напрямую бьешь по экономическому росту, что в конечном итоге снова отражается на населении. Мы уже на пределе: более 35% ни в коем случае не может потратить государство из государственного бюджета на социальное, в противном случае напрямую тормозишь экономический рост, и на этом пределе мы находимся — на 35-процентном пределе с учетом той пенсии, в том числе, которая установлена. К пенсии добавляется также социальная помощь, общий объем которой вырос примерно в 6 раз после 2012 года, к этому добавляется программа всеобщего здравоохранения и другие программы здравоохранения и целый ряд других социальных льгот. 35% государственного бюджета тратится на пенсии, социальную помощь и здравоохранение, это абсолютный предел, дальше этого просто нельзя», — отметил премьер.