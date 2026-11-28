Акция протеста на площади Свободы завершилась
Акция протеста на площади Свободы под лозунгом «Грузия без Иванишвили, Грузия — это Европа» завершилась исполнением гимна Грузии.
К участникам акции обратились с речами политики, гражданские активисты и члены семей задержанных во время акций.
Ранее граждане организовали протестное шествие из трех локаций. Участники акции собрались на территории у метро «Авлабари», у первого корпуса Тбилисского государственного университета и на площади Орбелиани, откуда маршем переместились на площадь Свободы.
Участники акции принесли с собой на место флаги Грузии и Евросоюза, а также баннеры с надписями различного протестного содержания.
Сегодняшняя акция была посвящена истечению 2 лет со дня решения правительства Грузии поставить на паузу до конца 2028 года процесс интеграции Грузии с Евросоюзом. За объявлением указанного решения последовало начало акций протеста в стране, которое продолжается до настоящего времени.
Более конкретно, 28 ноября 2024 года премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия приостанавливает процесс переговоров о вступлении в Евросоюз. За этим последовали протесты и ежедневные акции протеста в стране. В рамках акций были задержаны и привлечены к ответственности десятки человек. На протяжении двух лет участники протеста требуют назначения новых парламентских выборов и освобождения задержанных.
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