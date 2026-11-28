К протестному шествию присоединяются и правозащитники задержанных во время акций граждан
К запланированному в Тбилиси протестному шествию присоединяются и правозащитники задержанных во время акций граждан.
По оценке адвоката Омара Пурцеладзе, на протяжении последних двух лет общество наблюдало практику безнаказанности и стимулирования преступлений.
«2 года бездействия, 2 года безнаказанности и 2 года стимулирования большего числа преступлений подобного типа увидели мы. Увидели также множество незаконно задержанных людей, которые по сей день остаются в пенитенциарном учреждении», — говорит Омар Пурцеладзе.
По заявлению же адвоката Лаши Ткешеладзе, 28 ноября — это день, когда власть применила насилие в отношении граждан, однако к ответственности вместо применявших насилие полицейских привлекли участников акции.
«28 ноября — это день, когда грузинская полиция, правительство, власть применили насилие в отношении грузинского народа. Отравили с одной стороны, с другой стороны — избили, с третьей стороны — полицейских, применявших насилие, не задержали, а задержали свободных людей. 28 ноября — это день, когда грузинский народ должен объединиться», — заявляет Лаша Ткешеладзе.
Ещё в разделе «Политика» Все →
Премьер: У меня не может быть политического сочувствия к тем людям, которые перекрывали проспект Руставели
У меня не может быть политического сочувствия к тем людям, которые выходили и перекрывали проспект Руставели в количестве 50, 100 и 150 человек, ведь…
Кобахидзе: Если в ЕС завтра примут решение об открытии переговоров с Грузией, мы подпишем его завтра же
Если в Евросоюзе завтра примут решение об открытии переговоров, мы подпишем его уже завтра, однако с их стороны был прерван политический диалог и они…
Ираклий Кобахидзе: Последние два года были намного спокойнее, чем 2020–2024 годы
Статус кандидата использовался для шантажа против страны, однако после почти двухлетней борьбы мы сумели получить статус кандидата. Когда статус…
Зураб Джапаридзе: Единственное, что победит режим такого типа — много рассерженных людей
В конечном итоге путь к победе проходит через очень много рассерженных людей! Единственное, что победит режим такого типа, — это много рассерженных…
Черголеишвили: 28 ноября — это день, когда режим фактически открыто заявил, что изменил исторический курс Грузии
У Иванишвили полный провал на внешнем и внутреннем фронтах, его собственная база рухнула — мы часто не осознаем, как измотали режим, сегодня немало…
«Грузия без Иванишвили», «Грузия — это Европа» — под этим лозунгом в Тбилиси началось протестное шествие
«Грузия без Иванишвили», «Грузия — это Европа» — под этим лозунгом в Тбилиси началось протестное шествие. Участники шествия первоначально собрались в…