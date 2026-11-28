К запланированному в Тбилиси протестному шествию присоединяются и правозащитники задержанных во время акций граждан.

По оценке адвоката Омара Пурцеладзе, на протяжении последних двух лет общество наблюдало практику безнаказанности и стимулирования преступлений.

«2 года бездействия, 2 года безнаказанности и 2 года стимулирования большего числа преступлений подобного типа увидели мы. Увидели также множество незаконно задержанных людей, которые по сей день остаются в пенитенциарном учреждении», — говорит Омар Пурцеладзе.

По заявлению же адвоката Лаши Ткешеладзе, 28 ноября — это день, когда власть применила насилие в отношении граждан, однако к ответственности вместо применявших насилие полицейских привлекли участников акции.

«28 ноября — это день, когда грузинская полиция, правительство, власть применили насилие в отношении грузинского народа. Отравили с одной стороны, с другой стороны — избили, с третьей стороны — полицейских, применявших насилие, не задержали, а задержали свободных людей. 28 ноября — это день, когда грузинский народ должен объединиться», — заявляет Лаша Ткешеладзе.