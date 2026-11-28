Если в Евросоюзе завтра примут решение об открытии переговоров, мы подпишем его уже завтра, однако с их стороны был прерван политический диалог и они не открывают нам переговоры на протяжении всего этого периода, — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

При этом, как отметил премьер, власти Грузии желают переговоров и с Соединенными Штатами Америки, ответа до сих пор ждут, однако «ответа нет».

«Что касается переговоров с 30-летними партнерами, мы ни с кем и не прерывали, и не хотим прерывать разговоры, переговоры — ни с Евросоюзом, ни с Соединенными Штатами Америки. В отношении Соединенных Штатов Америки мы неоднократно делали публичные заявления. Сказали, что в любое время готовы восстановить стратегическое партнерство с чистого листа с конкретной дорожной картой и готовы без каких-либо закрытых вопросов поговорить об этой дорожной карте, в связи с каждым пунктом, однако до сих пор ждем ответа, и этого ответа нет. Что касается Евросоюза, то и здесь, если завтра примут решение об открытии переговоров, мы подпишем его уже завтра, однако с их стороны был прерван политический диалог и они не открывают нам переговоры на протяжении всего этого периода», — заявил премьер-министр в эфире телекомпании «Имеди».