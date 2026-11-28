«Грузия без Иванишвили», «Грузия — это Европа» — под этим лозунгом в Тбилиси началось протестное шествие.

Участники шествия первоначально собрались в 3 центральных локациях столицы — у ТГУ, на площади Орбелиани и у станции метро «Авлабари», откуда в эти минуты направляются в сторону площади Свободы.

Площадь Свободы — это место, где шествие завершится. Планируется проведение акции протеста и выступления с речами.