Председатель Комитета по внешним отношениям парламента Грузии Николоз Самхарадзе заявил, что парламентская делегация предоставила датской стороне подробную информацию о текущих процессах в Грузии.

По его словам, проблемных вопросов в двусторонних отношениях нет, хотя главной проблемой остается вопрос интеграции Грузии в Европейский союз.

Делегация Комитета по внешним отношениям парламента Грузииво главе с председателем Комитета Николозом Самхарадзе находилась в Королевстве Дания. В состав делегации вошли члены Комитета по иностранным делам Кетеван Хуродзе и Иракли Шатакишвили.