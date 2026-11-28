Насилие, вандализм, нападения на сотрудников полиции, подстрекательство, запугивание, нарушение правил УЕФА – это безответственные действия, и также безответственно их не осуждение, – написал в социальной сети посол Израиля в Грузии Валид Абу Хайя.

По словам дипломата, когда вокруг матча с участием израильского клуба вспыхивает насилие, первоочередная задача – обеспечить безопасность болельщиков.

Как отметил Валид Абу Хайя, крепкая дружба между странами лучше всего достигается путем поддержания общественного порядка, отказа от насилия, а не его поддержки.

«Термин „терроризм на спортивной арене“ для описания поведения экстремистски настроенных болельщиков „Бешикташа“ является точным описанием характера такого насильственного нарушения спортивного мероприятия и не является юридическим обвинением. Спорт должен оставаться свободным от насилия, запугивания и политического подстрекательства. Когда болельщики превращают нейтральное место в арену агрессии, молчание было бы поистине безответственным. Крепкая дружба между странами лучше всего достигается путем поддержания общественного порядка, отказа от насилия, а не его поддержки», — пишет посол Израиля в Грузии Валид Абу Хайя.