В различных локациях Тбилиси уже собираются участники акции протеста
В различных локациях Тбилиси уже собираются участники акции протеста. Граждане направляются как к Тбилисскому государственному университету и станции метро «Авлабари», так и на площадь Орбелиани.
Граждане, политики и гражданские активисты организуют протестное шествие в направлении площади Свободы. На места сбора они принесли флаги Грузии и Евросоюза.
Сегодняшняя акция посвящена двухлетию со дня начала перманентных акций протеста в связи с заявлением премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о приостановке переговоров о вступлении в Евросоюз.
Напомним, что 28 ноября 2024 года премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия приостанавливает процесс переговоров о вступлении в Евросоюз. За этим последовали протесты и ежедневные акции протеста в стране. В рамках акций были задержаны и привлечены к ответственности десятки человек. На протяжении двух лет участники протеста требуют назначения новых парламентских выборов и освобождения задержанных.
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