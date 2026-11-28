У Иванишвили полный провал на внешнем и внутреннем фронтах, его собственная база рухнула — мы часто не осознаем, как измотали режим, сегодня немало высокопоставленных чиновников «Мечты» сидят по тюрьмам или сбежали, — заявила журналистам одна из лидеров «Федералистов» Тамар Черголеишвили.

По ее оценке, «у Иванишвили как на внешнем, так и на внутреннем фронте полный провал, его собственная база рухнула». По ее же словам, после того как все общество ответит на вопрос, «что значит Грузия без Иванишвили, с Иванишвили будет покончено».

«28 ноября — это день, когда режим фактически открыто заявил, что изменил исторический курс Грузии, отклонился от всего и больше не продолжает тот путь, который является нашей миссией со времен предков. С тех пор два года продолжается сопротивление.