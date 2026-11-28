Черголеишвили: 28 ноября — это день, когда режим фактически открыто заявил, что изменил исторический курс Грузии
У Иванишвили полный провал на внешнем и внутреннем фронтах, его собственная база рухнула — мы часто не осознаем, как измотали режим, сегодня немало высокопоставленных чиновников «Мечты» сидят по тюрьмам или сбежали, — заявила журналистам одна из лидеров «Федералистов» Тамар Черголеишвили.
По ее оценке, «у Иванишвили как на внешнем, так и на внутреннем фронте полный провал, его собственная база рухнула». По ее же словам, после того как все общество ответит на вопрос, «что значит Грузия без Иванишвили, с Иванишвили будет покончено».
«28 ноября — это день, когда режим фактически открыто заявил, что изменил исторический курс Грузии, отклонился от всего и больше не продолжает тот путь, который является нашей миссией со времен предков. С тех пор два года продолжается сопротивление.
Два года назад говорили, придет Трамп и с Трампом мы перевернем страницу, а не то что перевернул страницу с Трампом — мы видим, что происходит. Когда их не пускают на встречу в Евросоюзе, они напрашиваются в «Евроньюс» и там чуть ли не сдирают шкуру.
Зачем нам Евросоюз и Америка, Россия вернет нам территории, говорили, и мы видим, что Путин запретил грузинским компаниям торговлю в России. Мы видим, что у Иванишвили полный провал как на внешнем, так и на внутреннем фронте, его собственная база рухнула, и теперь у нашего множества гораздо большая сила. Так что план — мирный протест, показать друг другу, сколько нас, чтобы режим увидел, что нас столько. Чтобы режим увидел, что, несмотря на эту двухлетнюю репрессивную политику, протест существует.
«Мечта» повреждена гораздо сильнее. Как бы она ни выглядела, и после того как мы, все общество, ответим на вопрос, что значит Грузия без Иванишвили, с Иванишвили будет покончено», — отметила Тамар Черголеишвили.
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