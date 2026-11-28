Премьер: У меня не может быть политического сочувствия к тем людям, которые перекрывали проспект Руставели
У меня не может быть политического сочувствия к тем людям, которые выходили и перекрывали проспект Руставели в количестве 50, 100 и 150 человек, ведь это обычный саботаж?! — заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
Как он поясняет, ни в одной демократической или недемократической стране мира 50, 100 и 150 человек не смогут перекрыть центральный проспект.
«Что касается нулевого сочувствия — я не делал этого заявления ни в отношении участников акции 28 ноября, ни ранее, в отношении участников акций по закону „О прозрачности“. Речь шла о политическом сочувствии, это было четко там подчеркнуто. Политического сочувствия у меня не может быть и сегодня к тем людям, которые выходили в тот период и перекрывали проспект Руставели в количестве 50, 100 и 150 человек. Ведь это обычный саботаж? Когда видишь, что у тебя нет общественной поддержки, и пытаешься осуществить саботаж, перекрыть на протяжении одного года центральный проспект. Вы не сможете назвать мне ни одной страны в мире, ни одной столицы какой-либо страны, ни демократической, ни недемократической, где люди могут на протяжении более чем года в количестве 50, 100 и 150 человек перекрывать центральный проспект столицы. Об этом шла речь: когда знаешь, что тебя не поддерживает общественная поддержка и осуществляешь саботаж против своей собственной страны, к такому никакого политического сочувствия, естественно, быть не может», — заявил Кобахидзе.
Как он отметил, на акции протеста 28 ноября, возможно, стояло много искренних людей.
«Что касается искренних людей, еще раз повторю, что было очень много искренних людей, может быть, и большинство на той акции, и уверен, большинство было искренним, кто вышел 28 ноября. То же касается и закона „О прозрачности“. Там тоже на самом деле большинство тех людей, которые вышли на акции, уверен, что было искренним, но это не означает того, что эти люди не были введены в заблуждение. Еще раз, когда протестуешь против такой вещи, что раз в год НПО должны представлять декларацию в Министерство юстиции, здесь ведь очень просто можно рассудить, что ничего российского в этом быть не может. И там ввели в заблуждение людей, и здесь ввели в заблуждение людей, такова моя оценка. Искренность не исключает того, что человек может быть введен в заблуждение, и этих людей, по моему мнению, ввели в заблуждение те люди, которые в целом отличаются авантюрностью, и таков весь состав нашей радикальной политической элиты», — заявил Ираклий Кобахидзе в программе «Открытый эфир» телекомпании «Имеди».
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