У меня не может быть политического сочувствия к тем людям, которые выходили и перекрывали проспект Руставели в количестве 50, 100 и 150 человек, ведь это обычный саботаж?! — заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

Как он поясняет, ни в одной демократической или недемократической стране мира 50, 100 и 150 человек не смогут перекрыть центральный проспект.

«Что касается нулевого сочувствия — я не делал этого заявления ни в отношении участников акции 28 ноября, ни ранее, в отношении участников акций по закону „О прозрачности“. Речь шла о политическом сочувствии, это было четко там подчеркнуто. Политического сочувствия у меня не может быть и сегодня к тем людям, которые выходили в тот период и перекрывали проспект Руставели в количестве 50, 100 и 150 человек. Ведь это обычный саботаж? Когда видишь, что у тебя нет общественной поддержки, и пытаешься осуществить саботаж, перекрыть на протяжении одного года центральный проспект. Вы не сможете назвать мне ни одной страны в мире, ни одной столицы какой-либо страны, ни демократической, ни недемократической, где люди могут на протяжении более чем года в количестве 50, 100 и 150 человек перекрывать центральный проспект столицы. Об этом шла речь: когда знаешь, что тебя не поддерживает общественная поддержка и осуществляешь саботаж против своей собственной страны, к такому никакого политического сочувствия, естественно, быть не может», — заявил Кобахидзе.