В конечном итоге путь к победе проходит через очень много рассерженных людей! Единственное, что победит режим такого типа, — это много рассерженных людей; мы должны выйти вместе и покончить с бессовестным существованием, — заявил журналистам лидер партии «Гирчи — больше свободы» Зураб Гирчи Джапаридзе.

При этом Джапаридзе отметил, что сегодня в стране много рассерженных людей, часть которых опустила руки, а другая часть напугана. По словам Джапаридзе, задача политиков — ободрить тех, кто напуган, а тем, кто опустил руки, объяснить, что это не выход.

«Существенно количество людей. Если сегодня выйдет много людей, это значит, что этот день состоялся!