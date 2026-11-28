Зураб Джапаридзе: Единственное, что победит режим такого типа — много рассерженных людей
В конечном итоге путь к победе проходит через очень много рассерженных людей! Единственное, что победит режим такого типа, — это много рассерженных людей; мы должны выйти вместе и покончить с бессовестным существованием, — заявил журналистам лидер партии «Гирчи — больше свободы» Зураб Гирчи Джапаридзе.
При этом Джапаридзе отметил, что сегодня в стране много рассерженных людей, часть которых опустила руки, а другая часть напугана. По словам Джапаридзе, задача политиков — ободрить тех, кто напуган, а тем, кто опустил руки, объяснить, что это не выход.
«Существенно количество людей. Если сегодня выйдет много людей, это значит, что этот день состоялся!
Сегодняшний день важен для того, чтобы мы увидели друг друга. Увидели, что, несмотря на террор, через который мы прошли за последние два-три года, и несмотря на то, что режим тратит миллионы на свою пропаганду, переломить сознание людей в этой стране не удается и люди продолжают борьбу за свободу и европейское будущее страны. Это исторический выбор этой страны — другого выбора у нас просто нет!
Сегодняшний день очень важен, и этот день обязательно состоится», — заявил Зураб Джапаридзе.
По его информации, в «Оппозиционном альянсе» существует договоренность о том, что в течение некоторого периода будут проводиться крупные акции, а в промежутках между ними их главной задачей будет мобилизация граждан.
«Каждая следующая акция должна быть более многочисленной, чем предыдущая акция», — отметил Зураб Гирчи Джапаридзе.
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