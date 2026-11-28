«Начиная с этого момента то перекрывали площадь Героев, то перекрывали Ваке, то проспект Меликишвили, и это был непрерывный протест, который продолжался до 28 ноября, а 28 ноября все это просто продолжилось. Кроме того, нашему заявлению в июне 2024 года предшествовало решение Евросоюза о приостановке политического диалога с Грузией, а затем совершенно постыдно выступал посол Евросоюза и говорил, что приостановленный ими диалог якобы приостановили мы. Какой больший абсурд может представить себе человек. Также хочу напомнить события, развивавшиеся после 2020 года, где произошло то же самое, что и после 2024 года. После парламентских выборов 2020 года снова было, так сказать, косвенное непризнание, невохождение оппозиции в парламент, за этим последовали переговоры, за этим последовало оформление такого договора, политического соглашения, оформление так называемого соглашения Мишеля, которое фактически предусматривало выход страны из конституционных рамок. Был установлен совершенно непонятный 43-процентный барьер для выборов в органы местного самоуправления, и эти процессы тоже были полностью поощряемы извне. Таков был контекст, и на этом фоне мы приняли решение, которое было озвучено 28 ноября 2024 года. Вы знаете, что статус кандидата использовался для шантажа против страны, однако после почти двухлетней борьбы мы сумели получить статус кандидата. Когда статус кандидата потерял цену как инструмент шантажа, нам присвоили статус кандидата, но мы прошли через двухлетнюю борьбу ради этого. До этого нам совершенно безосновательно отказали в статусе кандидата в июне 2022 года, за чем последовали эти революционные процессы», — заявил Ираклий Кобахидзе в эфире «Имеди».

При этом, по словам премьера, обещание властей остается в силе и сегодня, которое касалось движения к Европе с достоинством, благополучием и свободой.

Как отметил Кобахидзе, заявление от 28 ноября 2024 года ни в коем случае не предусматривало отклонения от европейского пути.

«Более того, я хочу напомнить вам цитаты из этого заявления — Грузия является европейской страной, для которой органичны и дороги традиционные европейские ценности. Как древнейшая христианская страна, Грузия всегда смотрела в сторону Европы, и так продолжается. Упомянуты Илья Чавчавадзе, Важа-Пшавела, которые превратили европейские ценности в лейтмотив нашего мышления, и затем мы говорим о том, что наша ответственность перед историей Грузии и нашими великими предками — превратить Грузию в полноправного члена европейской семьи. Это написано в том заявлении, которое было сделано 28 ноября 2023 года. Кто бы правильно прочитал и понял это заявление, там очень ясно было видно, что это заявление ни в коем случае не означало отклонения от европейского пути ни в прямой, ни в косвенной форме. Мы просто заставили европейскую бюрократию прекратить шантаж в течение 4 лет, чем успокоили нашу страну», — заявил премьер.

При этом, по его словам, власти Грузии заявили, что не будут открывать переговоры с Евросоюзом до 2028 года, однако если бы это решение было принято со стороны Евросоюза, Грузия подписала бы его незамедлительно.

«Что касается содержания и основания нашего решения. Основанием и причиной было то, что мы больше не могли давать европейской бюрократии возможность использовать тему евроинтеграции для шантажа. Не могли дать возможность, чтобы использовали эту тему для шантажа. Сначала был статус кандидата, которым более полутора лет утомляли эту страну. С этим связали попытки революции, а следующим был вопрос открытия переговоров. Мы сказали простую вещь, за которой также последовали сознательно искаженные интерпретации. Мы сказали, что со своей стороны не будем ставить в повестку дня вопрос открытия переговоров, причем до 2028 года. В нашем заявлении мы уточнили, что нашей целью было вступление страны к 2030 году, однако исходя из того, что вопрос открытия переговоров использовался для шантажа против страны и этим постоянно пытались взбудоражить обстановку в стране, мы сказали, что со своей стороны не будем ставить в повестку дня вопрос открытия переговоров, однако тут же уточнили, что если бы они приняли решение об открытии переговоров, мы тут же подписали бы это. Очень ясным и четким было это заявление, однако и за этим последовала точно такая же построенная на лжи кампания, как и за так называемым российским законом. Совершенно постыдная, построенная на лжи кампания. Очень многих людей взволновали, и многие люди были искренне взволнованы. Однако все это было, к сожалению, основано на лжи, ложных заявлениях конкретных людей.

В конечном итоге, что получила от всего этого страна. Разумеется, у нас было 5-дневное очень тяжелое волнение, еще одна насильственная попытка смены власти, которая была выражена в очень грубой форме, и всем тяжело помнятся, естественно, эти 5 дней, однако эти 5 дней затем дали нам возможность успокоить страну. Перенесли эти тяжелые 5 дней, однако в конечном итоге то, что у нас на протяжении этих 2 лет гораздо более спокойная обстановка, чем была до этого. Это заслуга именно этого решения. Для шантажа больше не может использоваться вопрос евроинтеграции. На протяжении этих 2 лет именно это успокоило нашу страну. В промежутке была еще одна попытка насильственной революции, ровно год назад в это время, в октябре, известная попытка 4 октября, на что государство также дало достойный ответ. Однако если взять в целом последние 2 года, эти два года были намного спокойнее, чем период 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 годов. Успокоение страны было нашей задачей, непредоставление возможности шантажа было нашей задачей, и двухлетний опыт показал нам, что наш шаг оправдал себя и мы получили этот результат», — заявил премьер-министр.