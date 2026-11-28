Кобахидзе: Результатом нашего дружеского взаимоотношения с Азербайджаном стали многочисленные соглашения, которых мы достигли
На основе очень дружеских переговоров с Азербайджаном мы достигли важнейших соглашений, что напрямую связано с нашей экономической безопасностью, и именно результатом нашего дружеского взаимоотношения стали те многочисленные соглашения, которых мы достигли, в том числе в связи с объемами газа, в связи с ценой на газ и так далее, — заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе в программе «Открытый эфир».
По его словам, у Грузии в отношении России проведены абсолютно четко обозначенные красные линии.
«Из Турции и России, поверьте мне, никто не отчитывает власти Грузии, мы никому этого не позволим. Это и наше очень четкое обещание, и позиция в связи с этим. Ни одного факта этого не существует. Несмотря на то, что некоторые страны могут быть больше нас, могут быть экономически более развитыми и так далее, ни одной стране, ни одному государству ни одно наше должностное лицо не дает возможности ни отчитывать, ни смотреть свысока. Это очень четкое заявление, которое я могу сделать. То же касается, разумеется, и наших отношений с Азербайджаном и так далее. Между прочим, на основе очень дружеских переговоров с Азербайджаном мы достигли важнейших соглашений, что напрямую связано с нашей экономической безопасностью, и именно результатом нашего дружеского взаимоотношения стали те многочисленные соглашения, которых мы достигли, в том числе в связи с объемами газа, в связи с ценой на газ и так далее. Без дружбы и достойного отношения такие вещи не происходят. В отношении России вы тоже знаете, что у нас есть абсолютно четко проведенные красные линии, и мы никогда не отступали от этих красных линий и так далее. Когда мы обеспокоились тем неправильным отношением, которое задело и наше достоинство, вы ведь знаете, какая у нас была реакция в связи с вопросом вина, да, когда без каких-либо фактов включили в список грузинские винные компании — там мы тоже очень громко сделали заявление и зафиксировали свою позицию в связи с этим. Поэтому там, где это нужно национальным интересам, мы всегда занимаем соответствующую позицию», — отметил премьер.
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