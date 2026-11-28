Доверие к любому государственному институту выше 50%, — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в программе «Открытый эфир».

По словам премьера, доверие к правительству выше 50%, что подтвердилось на выборах.

«Что касается снижения или падения доверия к институтам — на что вы опираетесь? Согласно всем исследованиям, возьмите любой государственный институт, и доверие к любому государственному институту выше 50%. Я не говорю, разумеется, об исследованиях Гварамия и подобных им. Доверие к правительству выше 50%, что подтвердилось на выборах. На парламентских выборах мы набрали 1 120 000 голосов, затем столько же голосов набрали на выборах местного самоуправления, что было подсчитано электронно», — отметил Ираклий Кобахидзе.