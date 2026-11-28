Если что и цинично, так это сравнение 28 ноября с 7 ноября. 7 ноября собрание было мирным, абсолютно мирным было собрание, спящих людей подняли ранним утром и мирное собрание разогнали беспощадно, — заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе в эфире телекомпании «Имеди».

По его словам, продолжением и кульминацией 7 ноября стало вторжение в телекомпанию «Имеди», катастрофическое событие, за которым последовал затем мародерский захват телевидения.

«Что касается 7 ноября: собрание 7 ноября было абсолютно мирным, спящих людей подняли ранним утром и мирное собрание разогнали беспощадно — это одно. Продолжением и кульминацией 7 ноября стало вторжение в телекомпанию „Имеди“, катастрофическое событие, за которым последовал затем мародерский захват этого телевидения. И если что и цинично, так это именно сравнение 28 ноября с 7 ноября, это действительно цинично», — заявил премьер.