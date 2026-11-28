Показатель бедности, который подсчитывается по международной методологии, в Грузии сократился в три раза, — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в программе «Открытый эфир».

Как отметил глава правительства, в 2020 году бедность составляла 21,3%, сейчас, по прошлогодним данным, — 7,1%.

«Когда мы говорим о сокращении бедности и когда говорим о том, что она снизилась до 7,1%, это означает и то, что 280 000 человек в Грузии все еще живут за чертой бедности. Наша задача состоит в том, чтобы и эти люди вышли из бедности. Все это подтверждается фактами. Одно дело — статистика, и кому-то статистика может не нравиться, но главный показатель — это подоходный налог, который люди платят в государственный бюджет. Миллион человек платят эти деньги в государственный бюджет», — отметил премьер.