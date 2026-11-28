Кобахидзе: В 2020 году бедность составляла 21,3%, по прошлогодним данным — 7,1%
Показатель бедности, который подсчитывается по международной методологии, в Грузии сократился в три раза, — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в программе «Открытый эфир».
Как отметил глава правительства, в 2020 году бедность составляла 21,3%, сейчас, по прошлогодним данным, — 7,1%.
«Когда мы говорим о сокращении бедности и когда говорим о том, что она снизилась до 7,1%, это означает и то, что 280 000 человек в Грузии все еще живут за чертой бедности. Наша задача состоит в том, чтобы и эти люди вышли из бедности. Все это подтверждается фактами. Одно дело — статистика, и кому-то статистика может не нравиться, но главный показатель — это подоходный налог, который люди платят в государственный бюджет. Миллион человек платят эти деньги в государственный бюджет», — отметил премьер.
При этом, как отметил Кобахидзе, в целом экономика по сравнению с 2012 годом выросла в 4 раза.
«За последние пять лет у нас был средний экономический рост 9,3%, — отметил Кобахидзе.
По его словам, благодаря этому Грузия занимает первое место в Европе, не только в широком регионе, но и в масштабах Европы.
«Если мы возьмем инфляцию и рост средней зарплаты, у нас имеется примерно 50-процентная разница в плюс между ростом средней зарплаты и инфляцией. Самый простой индикатор — это подоходный налог. Вы можете посмотреть, сколько платили подоходного налога люди в 2020 году и на сколько запланирован подоходный налог в 2027 году. Подоходный налог платим не только я и министры. Подоходный налог платит миллион человек, и если у людей нет денег, откуда они платят подоходный налог», — заявил премьер.
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