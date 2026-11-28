Мы хотим радикально, фундаментально изменить положение как на уровне общего образования, так и на уровне высшего образования, — заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе в эфире телекомпании «Имеди».

По его словам, именно поэтому делается особый акцент на реформе образования.

«Что касается государственных школ: в связи с этим я дал разъяснение — мои дети тоже ходят в частную школу, с самого начала я отдал детей в частную школу, и в связи с этим мы очень четко заявили: мы именно поэтому делаем особый акцент на реформе образования, на реформе общего образования, что не удовлетворены существующим в государственных школах положением. Мы это говорим очень четко. Эти проблемы накапливались в течение долгого времени — в 90-е годы, затем было еще 10 лет, и также мы выступили с признанием в связи с тем, что если где-то у нас был небольшой прогресс за эти годы, то это именно система образования. Поэтому мы отдельно выступили с инициативой реформы высшего образования, отдельно выступили с инициативой реформы общего образования.

Мы хотим радикально, фундаментально изменить положение как на уровне общего образования, так и на уровне высшего образования. В садах происходит так: в Тбилиси, например, если вы возьмете частные детские сады и государственные сады, очень много родителей переводят своих детей из частных садов в государственные сады, настолько улучшается инфраструктура и качество обслуживания из года в год. И такого же прогресса мы хотим достичь в государственных школах, чего сегодня, к сожалению, не достигнуто», — отметил Кобахидзе.