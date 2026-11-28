Кобахидзе: В прошлом Европа сумела развернуться и встать на правильный путь, надеемся, что сумеет это сделать и в будущем
По трем направлениям, по которым Европа была особенно сильна в мировом масштабе — качество благосостояния, сильная идентичность и суверенитет — по всем трем направлениям наблюдаются негативные тенденции, однако, как в прошлом Европа и Евросоюз сумели развернуться и встать на правильный путь, мы надеемся, что сумеют это сделать и в будущем. Мы хотим быть членом именно такого Евросоюза, — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в эфире телекомпании «Имеди».
Как отметил премьер, Европа действительно была проектом мира на протяжении всех этих десятилетий, и у нее было множество привлекательных черт.
«Многое нам не нравится, разумеется, из того, что происходит в Евросоюзе, и об этом мы очень часто и открыто говорим, однако у нас есть надежда, что все это изменится. У нас есть этот оптимизм. Имеет ли этот оптимизм какое-то конкретное основание, исходя из конкретного поведения, этого я вам не скажу, но все же у нас действительно есть надежда на то, что в какой-то момент в целом изменятся тенденции в Евросоюзе. В целом в Европе было множество проблем. Европа такая, какой она нам нравилась до сих пор, если не считать недавних действий европейской бюрократии, сформировалась после 40-х годов. До этого у Европы было множество проблем: была Вторая мировая война, Первая мировая война, инициатором всего этого была Европа, до этого было Средневековье, инквизиция, тысячи бедствий. В конечном итоге, в конце 40-х годов, в основном с 1949 года, после окончания Второй мировой войны, Европа сформировалась такой, какой она нравилась нам на протяжении многих десятилетий, в том числе с высоким качеством благосостояния. Европа действительно была проектом мира на протяжении всех этих десятилетий, у Европы было множество привлекательных черт. К сожалению, постепенно, после 2008 года это очарование немного померкло, однако Европа умела на разных этапах истории вновь возрождаться, и мы надеемся, что и здесь эти очень тяжелые тенденции изменятся в положительную сторону», — заявил Ираклий Кобахидзе.
Премьер-министр также говорил о негативных тенденциях в Европе с экономической точки зрения. По его словам, накопить благосостояние Европе позволил 70-летний непрерывный мир.
«70 лет был непрерывный мир. С конца 1940-х годов до 2008 года на континенте был по существу мирный период. После этого было три войны: первая — российско-грузинская война, вторая — российско-украинская война, и третья — нынешняя российско-украинская война, когда на континенте качественно был нарушен мир. Именно после 2008 года начинаются тяжелые экономические тенденции. Я часто говорил о том, что если в 2008 году доля Евросоюза в мировой экономике составляла 30%, этот показатель снизился до 18%. Наблюдается драматическое падение в плане благосостояния и экономики. В тот же период Соединенные Штаты уступали Евросоюзу к 2008 году, а сегодня экономика Америки составляет примерно 30 триллионов, когда экономика Евросоюза — примерно 21,5 триллиона. Китай догнал. Экономика Китая в 90-е годы вообще составляла один триллион, а сегодня экономика Китая составляет почти 20 триллионов долларов. Представьте, такие тяжелые тенденции, и об этом мы говорим очень часто, однако надеемся, что и в экономическом плане Европа сумеет сохранить эти тенденции [видимо, имелось в виду преодоление/изменение тенденций или сохранение потенциала — прим.]», — заявил Ираклий Кобахидзе.
По оценке премьера, второе, чем выделялось европейское пространство, — это сильная идентичность, сильная культурная идентичность и сильная, в том числе, христианская идентичность, и в этом направлении также налицо негативные тенденции.
«Кризис идентичности, кризисная ситуация с этнической точки зрения, с религиозной точки зрения есть в целом ряде стран-членов Евросоюза, где христианская часть населения составляет меньше половины, а в некоторых случаях даже 20% называют себя христианами. В этническом плане есть очень тяжелые тенденции, миграционный кризис, который также навязан странам-членам Евросоюза. В этом направлении тоже есть проблема. Третий фундаментальный кризис связан с суверенитетом. Ослаблен суверенитет структур Евросоюза и стран-членов Евросоюза. То есть по всем трем этим направлениям, по которым Европа была особенно сильна в мировом масштабе — качество благосостояния, сильная идентичность и суверенитет — по всем трем направлениям наблюдаются негативные тенденции. Однако, как в прошлом Европа и Евросоюз сумели развернуться и встать на правильный путь, мы надеемся, что сумеют это сделать и в будущем. Мы хотим быть членом именно такого Евросоюза, а не такого Евросоюза, который может развиваться в этом направлении и может оказаться в еще более тяжелом кризисе. Поэтому надеемся, что Европа сумеет возродиться, и в конечном итоге мы станем именно достойным членом Евросоюза, а не членом такого Евросоюза, который с такими тенденциями может прийти к очень негативным результатам», — заявил Ираклий Кобахидзе.
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