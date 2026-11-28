По трем направлениям, по которым Европа была особенно сильна в мировом масштабе — качество благосостояния, сильная идентичность и суверенитет — по всем трем направлениям наблюдаются негативные тенденции, однако, как в прошлом Европа и Евросоюз сумели развернуться и встать на правильный путь, мы надеемся, что сумеют это сделать и в будущем. Мы хотим быть членом именно такого Евросоюза, — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в эфире телекомпании «Имеди».

Как отметил премьер, Европа действительно была проектом мира на протяжении всех этих десятилетий, и у нее было множество привлекательных черт.

«Многое нам не нравится, разумеется, из того, что происходит в Евросоюзе, и об этом мы очень часто и открыто говорим, однако у нас есть надежда, что все это изменится. У нас есть этот оптимизм. Имеет ли этот оптимизм какое-то конкретное основание, исходя из конкретного поведения, этого я вам не скажу, но все же у нас действительно есть надежда на то, что в какой-то момент в целом изменятся тенденции в Евросоюзе. В целом в Европе было множество проблем. Европа такая, какой она нам нравилась до сих пор, если не считать недавних действий европейской бюрократии, сформировалась после 40-х годов. До этого у Европы было множество проблем: была Вторая мировая война, Первая мировая война, инициатором всего этого была Европа, до этого было Средневековье, инквизиция, тысячи бедствий. В конечном итоге, в конце 40-х годов, в основном с 1949 года, после окончания Второй мировой войны, Европа сформировалась такой, какой она нравилась нам на протяжении многих десятилетий, в том числе с высоким качеством благосостояния. Европа действительно была проектом мира на протяжении всех этих десятилетий, у Европы было множество привлекательных черт. К сожалению, постепенно, после 2008 года это очарование немного померкло, однако Европа умела на разных этапах истории вновь возрождаться, и мы надеемся, что и здесь эти очень тяжелые тенденции изменятся в положительную сторону», — заявил Ираклий Кобахидзе.