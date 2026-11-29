Вице-премьер Грузии, министр иностранных дел Мака Бочоришвили примет участие в стратегической неформальной встрече Мюнхенской конференции по безопасности.

В частности, по информации МИД Грузии, встреча будет проходить 29–30 ноября.

По информации Министерства иностранных дел, во встрече принимают участие министры иностранных дел, руководители международных организаций, политики и эксперты.