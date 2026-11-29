Деканоидзе: Уравнивать Иванишвили и Саакашвили — недопустимая ошибка
Один из лидеров «Национального движения» Хатия Деканоидзе заявляет, что «на фоне оголтелой русификации» уравнивать почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзину Иванишвили и третьего президента Грузии Михаила Саакашвили — «недопустимая ошибка».
Деканоидзе откликается на инцидент с баннером на акции протеста 28 ноября и отмечает, что Иванишвили приравнивается только к «предательству».
«На фоне этой оголтелой русификации, когда Кобахидзе даже показатели наших оккупированных территорий пропагандистски меняет в пользу России — уравнивать Иванишвили и Саакашвили идеологически и в исторической парадигме — недопустимая ошибка.
Надеюсь, умные люди понимают, что альтер-эго России Иванишвили приравнивается только к предательству», — пишет Деканоидзе.
К сведению: среди выступавших с речью на акции протеста 28 ноября на площади Свободы не было представителей «Национального движения». Кроме того, на акции был растянут баннер, на котором были изображены как почетный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили, так и третий президент Грузии Михаил Саакашвили с надписью: «Нет! Время прихотливых автократов ушло», что стало предметом критики со стороны членов «Национального движения» и части граждан. В «Национальном движении» произошедшее назвали «целенаправленной провокацией» и потребовали от «Альянса оппозиции» открыто заявить о своей позиции, отмежевываются ли они от случившегося.
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