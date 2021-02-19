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Грузия углубит сотрудничество для развития Баку-Тбилиси-Карс
19.02.2021 22:42
Завершение проекта Баку-Тбилиси-Карс значительно сократит время, необходимое для перевозки грузов между Азией и Европой, что позволит Грузии привлечь дополнительные грузы.
Об этом говорится в программе нового правительства Грузии на 2021-2024 годы.
В документе подчеркивается, что Грузия продолжит интеграцию в международные транспортные системы и углубит региональное сотрудничество для повышения конкурентоспособности транзитного коридора.
"Планируется работать со странами-партнерами над оцифровкой транзитного коридора, что повысит эффективность и устойчивость грузоперевозок через Грузию", - отмечается в программе.
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