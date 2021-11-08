

Корабли ВМС США Mount Whitney и Porter вошли в порт Батуми

08.11.2021 12:41





Корабли ВМС США Mount Whitney и Porter вошли в порт Батуми. Пять лет спустя флагман 6-го флота Mount Whitney вернулся в Грузию. Mount Whitney посещал страну пять раз, в том числе в 2008 году, для оказания гуманитарной помощи во время российско-грузинской войны.



В эти минуты в Батумском порту проходит торжественная церемония встречи американских кораблей.



«Этот визит подчеркивает важные отношения между союзниками НАТО и очень важным партнером в Черноморском регионе — Грузией. Грузия — сильный и верный партнер в укреплении мира и стабильности в регионе.



В феврале 2021 года американский корабль «Дональд Кук (DDG 75)» посетил порт Батуми. В мае 2021 года корабль береговой охраны «Гамильтон (WMSL-753)» класса «Ледженд» останавливался в Батуми после завершения учений по взаимодействию с береговой охраной Грузии.



Грузия играет важнейшую роль в поддержании безопасности и стабильности на Черном море и является ценным партнером НАТО», — заявил заместитель командующего ударными силами и поддержки НАТО (STRIKFORNATO) Джеймс Морли и добавил: мы надеемся на углубление отношений между НАТО и нашими грузинскими коллегами в Батуми.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





